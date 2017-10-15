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على الرغم من تخلله اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بتطبيق قانون الانتخاب، الاً أن الاسبوع الطالع هو اسبوع الموازنة بثلاثية جلساته التشريعية، وسط سؤال اساسي: هل يخطو المجلس النيابي خطوات حاسمة على صعيد ضبط الانفاق والهدر، وبدء الاصلاح في مالية الدولة؟



مردّ السؤال يعود الى ما هو مطروح على طاولة النواب من وفر خرجت به لجنة المال والموازنة بعد نقاشات الجلسات الخمسين والرقابة البرلمانية التي افضت الى شطب اعتمادات رأت اللجنة ان الدولة في غنى عنها في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الراهنة.



وعلى الرغم من أن كل الكتل السياسية ممثلة في لجنة المال، فنقاشات ساحة النجمة ستظهر مدى التزام هذه الكتل بما صوتت عليه، وانسحاب هذه الارادة الاصلاحية على قرار الهيئة العامة.



واذا كان الاسبوع المقبل مالي الطبع، فنهاية الاسبوع شهدت رسائل وردود على خط وزيري الخارجية والداخلية. فنهاد المشنوق انتقد السياسة الخارجية للوزير جبران باسيل معتبراً انها تؤدي الى اهتزازات، والأخير ردّ: من لا تعجبه سياستنا الخارجية المستقلة هو المستتبع للخارج.