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الخطوط «الوطنية» تضيف بيروت إلى وجهاتها نوفمبر المقبل

15
OCTOBER
2017
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 أعلنت شركة الخطوط الوطنية الكويتية اليوم الأحد أنها ستطلق رحلاتها المباشرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت في التاسع من شهر نوفمبر المقبل بواقع أربع رحلات أسبوعيا من وإلى مطار الكويت الدولي.


وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة لنا الرشيد لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن الرحلات المباشرة إلى لبنان ستساهم في تعزيز الخدمات وخلق قيمة مضافة لمصلحة الركاب والسوق عموما كما ستعزز الطاقة التشغيلية للشركة.


وأكدت أن «الوطنية» تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات “بأقل تكلفة ممكنة وتقديمها بأسعار مناسبة لجميع شرائح المسافرين موضحة أنها ستقدم عروضا مميزة للمسافرين من وإلى بيروت بعد إطلاق الرحلات في نوفمبر المقبل.

القبس
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