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حمدان لأبو فاعور: اقرأ جيداً التاريخ انت وجنبلاط وتلميذك تيمور

15
OCTOBER
2017
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غرّد العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:
ليتك يا وائل وهبي أبو فاعور (وأشدد على كلمة وهبي لأن العمالة لليهود تلطّخ تاريخك الشخصي)، تقرأ جيداً أنت ومعلمك "وليد جنبلاط" وتلميذك "تيمور بيك" التاريخ ..
فمنذ ما قبل عام ١٩٤٩، كان سجلكم العدلي الوطني مختوم بأختام العمالة للخارج، وخيانة الوطن، والغدر بمن يأمن لكم من أبناء الوطن ..
تاريخك يا وائل وهبي منذ القرن التاسع عشر "كنتم مطية لمن ركب" ..
وحافظتم على لبنانيتكم بالولاء لمَثَلٍ واحد أحد " من يتزوج أمي أناديه يا عمي" ..
وهذا مثبت تاريخياً عند اللوردات والسفراء الإنكليز، والمندوبين الساميين الفرنسيين، ووزارة الخارجية المصرية، ومكاتب الشرق الأوسط، وأجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد السوفياتي، وحلف وارسو ..
ولعلّ غداً سيكتب تاريخ معلمك الأسود "فيلتمان" وجهابذة الموساد اليهودي ..
وستُكشف الأوراق المخفية للواء غازي كنعان واللواء رستم غزالي ..
و"هذا غيض من فيض" مسيرتكم الكفاحية التي تتبجّح بها ..
هذا تاريخكم السياسي المخجل، ولكن الأكثر خجلاً وعورةً هو تاريخكم الأخلاقي والإنساني وفضائحه ..
"ويلي استحوا ماتوا" ..

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