محطة فضاء صينية "خارج السيطرة" تتحطم على الأرض قريبا

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قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن محطة الفضاء الصينية ستسقط خلال الأشهرة القليلة المقبلة على الأرض، بعدما تم فقدان السيطرة عليها أواخر العام الماضي.



وذكرت "ديلي ميل" نقلا عن "الغارديان" أن الصين أطلقت محطة الفضاء " تيانغونغ -1" في 2011، إلا أنها فقدت السيطرة عليها في سبتمبر 2016.

ويتوقع الخبراء أن المحطة، التي تزن 8.5 طنا، ستتحطم على الأرض في غضون أشهر، فيما لا يعرفون إلى حدود الساعة أين سيحدث هذا السقوط بالتحديد.

وقال جوناثان مكدويل، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد، إنهم يتوقعون سقوط المحطة ما بين أكتوبر 2017 وأبريل 2018.

وكان العلماء في وكالة الفضاء الصينية كشفوا العام الماضي أن المحطة باتت تتصرف بشكل غريب خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف من أن يكون الناس على الأرض معرضين للخطر.