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الوزير الخطيب: - هدف التيار بناء الدولة ولدينا رؤية اقتصادية للوضع

15
OCTOBER
2017
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 نظمت هيئة مزبود - كترمايا في "التيار الوطني الحر"، ندوة اقتصادية بعنوان "نحو الإقتصاد الحقيقي"، في قاعة مسجد بلدة مزبود الإجتماعية، برعاية وزير البيئة طارق الخطيب وحضوره، تحدث فيها الدكتور شربل قرداحي، في حضور السفير نزيه عاشور، منسق الشوف في التيار بدري سالم، رئيس بلدية شحيم السفير زيدان الصغير، رئيس اللقاء الوطني في اقليم الخروب عمر حبنجر، الشيخ يونس بركات ممثلا "حزب الله"، احمد الحاج ممثلا حركة "امل"، جمال الجعيد ممثلا الجماعة الإسلامية، جمال رمضان ممثلا الحزب العربي الديموقراطي، غسان حسن عن الحزب السوري القومي الاجتماعي، فرج فواز عن المؤتمر الشعبي، حسام الحجار ممثلا حزب الإتحاد، العميد المتقاعد حافظ شحادة ومخاتير وشخصيات وممثلين لأندية وجمعيات.

استهلت الندوة بالنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الجيش، وألقى رئيس بلدية مزبود فادي شحادة كلمة قال فيها: "من مقلع الرجال، خزان الإدارة اللبنانية، اقليم الخروب، ساسة وسفراء وضباط وقضاة خرجوا وخرجت معهم باقة من المجلين والمبدعين الذين تركوا بصماتهم في المواقع التي شغلوها. ان منطقة اقليم الخروب ولادة ولن يعرف العقم طريقه اليها، وستظل تخرج من رحمها الرواد والقادة في المجالات كافة، وها هو ابن حصروت الوزير طارق الخطيب الذي تدرج في سلم النجاح متسلحا بالعلم والكفاءة، لينضم الى الوزراء الأحباء من منطقتنا الذين سبقوه ومنهم الاستاذ زاهر الخطيب والنائب علاء الدين ترو".

عرض فيلم


ثم عرض فيلم وثائقي قصير عن بداية "التيار الوطني الحر" في الحياة السياسية اللبنانية ونشأته وتطوره.

شحادة


وألقى منسق هيئة مزبود - كترمايا في التيار أنور شحادة كلمة شدد فيها على ان "التيار الوطني حرر لبنان، وكما وقفنا بوجه الجيوش الغريبة في لبنان وتحملنا، ندعو الجميع الى الوقوف الى جانب بناء مؤسسات الدولة المعشعشة بالفساد"، وحيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، "فهو رئيس لكل لبنان ويعمل لكل لبنان، ونتمنى من الجميع الوقوف الى جانبه لنتطلع الى مستقبل اجيالنا والوطن".

الخطيب


وشكر وزير البيئة بلدية مزبود والاهالي والقيمين على القاعة، وقال: "قد يسأل البعض عن سبب وجود التيار في مزبود وفي قلب اقليم الخروب، وجوابنا مستمد من كلمة رئيس البلدية، فأبناء الاقليم هم ركن من اركان بناء الدولة في لبنان، ونحن في التيار هدفنا بناء الدولة، فمن أجل ذلك، هذه نقطة تلاق بيننا كتيار وبين ابناء الاقليم".

أضاف: "ابناء اقليم الخروب تعلموا وتميزوا بكفاءاتهم، ليكونوا أحرارا وأسيادا لقرارهم، فنحن في التيار نعشق الحرية والسيادة والإستقلال، وأبناء الاقليم لم يكونوا ابدا طائفيين او مذهبيين، ونحن في التيار ايضا على صورة ابناء الاقليم ونشبههم، فلسنا طائفيين ولا مذهبيين، وهذه نقطة التلاقي الثالثة بيننا وبين ابناء الاقليم".

وسأل: "لماذا هنا؟ نحن لسنا من اليوم هنا. نحن هنا منذ ان بدأ انور شحادة "يأكل الضرب"، فهو مناضل سبقنا جميعا وكان بوعيه وحرصه الوطني يرسم مستقبل الحرية بالرغم من كل المعاناة وكل المقاومة التي قاومها وقاومناها كلنا جميعا كشعب لبناني وكأبناء الاقليم، فكلنا نلتقي دائما على حب الوطن ووحدته وسيادته وحريته واستقلاله، انما بسبل وطرق مختلفة، وكان همنا جميعا ان نعود ونلتقي مسلمين ومسيحيين على مختلف المشارب والمذاهب السياسية، لنبني كلنا جميعا لبنان".

وختم: "نحن كتيار نستلم المسؤوليات على مختلف اشكالها من خلال برامج، فنحن لدينا برنامج اقتصادي في التيار ورؤية اقتصادية للوضع الاقتصادي اللبناني عامة، وأحد ابرز واضعيه ومرتكزاته الاساسية الدكتور شربل قرداحي. نتفاعل مع اي مجتمع ايا تكن المشاكل السياسية بيننا وبينه، إذ علينا التفاعل والتكامل لخدمة انساننا، وانا كابن اقليم الخروب اعتز بابناء الاقليم، ومن دواعي اعتزازنا انه على الرغم من المراكز التي تبوأها ابناء الاقليم في الادارة، لم يكن هناك اي فرد من ابناء الاقليم في يوم من الايام مرتكبا للفساد او الرشوة".

قرداحي
وتناول قرداحي الخطة والورقة الإقتصادية التي اعلنها التيار أخيرا للمرحلة المقبلة ورؤيته على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وقال: "جاء الاعلان عن الورقة في سياق حلقة متواصلة بين الاهتمام بالواقعين الاقتصادي والمعيشي، بدءا من وثيقة بعبدا التي اولت الشأن الاجتماعي حيزا مهما، مرورا بمؤتمر مساعدة الشركات المتوسطة والصغرى التي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة، على مقربة من انطلاق مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية في 27 و28 اكتوبر".

أضاف: "لحظت الورقة اجراءات قصيرة الأمد تساعد على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والدفع باتجاه الخروج من الانكماش الذي يضرب كل القطاعات، الا ان اهميتها الاساسية تكمن في تركيزها على الاقتصاد الحقيقي واحداث قفزة نوعية في الاقتصاد تسمح له بأن يتحول تدريجا من اقتصاد يقوم على جذب الودائع بشكل مستمر لتمويل العجز المترتب في الميزان التجاري والحساب الجاري والمالية العامة، مع ما يترافق مع هذه الاختلالات من مخاطر مالية وتراجع في الانتاج وارتفاع بالدين العام والخاص، الى اقتصاد منتج للسلع والخدمات الذكية والتبادلات المفتوحة بعيدا من الاحتكارات بما يؤدي الى خلق فرص عمل مستدامة لليد العاملة اللبنانية وخفض العجز التجاري وعجز الحساب الجاري وتشجيع الابتكار والاستثمارات المنتجة وخفض الدين العام ورفع القدرة الانتمائية للحكومة والقطاعات ولعب دور محوري في الاقتصاد الاقليمي، اكان مع الدول العربية او مع شركائنا الاوروبيين في الضفة المقابلة من المتوسط".

وتناول الوضع الاقتصادي من مختلف جوانبه، وتطرق الى العجز في مؤسسة كهرباء لبنان، شارحا المقترحات والحلول المقدمة في الورقة الاقتصادية.

وفي نهاية الندوة رد قرداحي على اسئلة الحضور.

وطنية
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