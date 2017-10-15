living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما مهمة الشريط الخلفي الذي يتواجد في معظم الأحذية؟

15
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

كثيرة هي الأمور التي نحتك بها بصفة دائمة ونراها بشكل مستمر ولكن لا نعرف ما الغرض الذي تهدف اليه. هل سبق وسألت نفسك ما هو هذا الشريط الذي نراه في الجزء الخلفي من معظم الأحذية؟

طبعًا تصميم الحذاء بهذا الشكل ووضع الشريط في هذا المكان منه بالذات لم يكن صدفة وليس له سببًا واحدًا بل أكثر من سبب او اكثر من استخدام.

السبب الرئيسي الذي دفع مصممي الأحذية الى وضع الشريط من الخلف هو تسهيل مهمة ارتداء الحذاء العالي او الذي يعرف بطويل الرقبة وبالتالي فإن هذا الشريط يساعد من يوّد ارتداء الحذاء على رفعه الى الأعلى.

أما الغرض الثاني منه فهو ادخال شريط آخر يلتف على الساق، لذلك غالبًا ما نراه في الأحذية النسائية.

وأخيرًا، تم تصميم الشريط الخلفي منذ البدء كوسيلة لتعليق الحذاء من أجل صبغه وقد بات اليوم يستخدم لتعليق الأحذية في المتاجر والمحلات الكبرى وبخاصة محلات الأحذية الرياضية.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout