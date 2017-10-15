ما مهمة الشريط الخلفي الذي يتواجد في معظم الأحذية؟

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كثيرة هي الأمور التي نحتك بها بصفة دائمة ونراها بشكل مستمر ولكن لا نعرف ما الغرض الذي تهدف اليه. هل سبق وسألت نفسك ما هو هذا الشريط الذي نراه في الجزء الخلفي من معظم الأحذية؟

طبعًا تصميم الحذاء بهذا الشكل ووضع الشريط في هذا المكان منه بالذات لم يكن صدفة وليس له سببًا واحدًا بل أكثر من سبب او اكثر من استخدام.

السبب الرئيسي الذي دفع مصممي الأحذية الى وضع الشريط من الخلف هو تسهيل مهمة ارتداء الحذاء العالي او الذي يعرف بطويل الرقبة وبالتالي فإن هذا الشريط يساعد من يوّد ارتداء الحذاء على رفعه الى الأعلى.

أما الغرض الثاني منه فهو ادخال شريط آخر يلتف على الساق، لذلك غالبًا ما نراه في الأحذية النسائية.

وأخيرًا، تم تصميم الشريط الخلفي منذ البدء كوسيلة لتعليق الحذاء من أجل صبغه وقد بات اليوم يستخدم لتعليق الأحذية في المتاجر والمحلات الكبرى وبخاصة محلات الأحذية الرياضية.