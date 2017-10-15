بينها الحماية من السرطان.. فوائد صحية مذهلة للتبولة

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تعتبر التبولة من أحد الأطباق العربية المشهورة والمتميزة بعدة فوائد صحية مدهشة.



فالتبولة غنية بفيتامين "C" والذي يساعد في مقاومة الأمراض ويحفز الجهاز المناعي في الجسم.



تحتوي التبولة على الألياف التي تقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.



تحارب الإرهاق والتعب العام والإجهاد الكثير .



تقاوم مرض هشاشة العظام وتحافظ على صلابة العظام والأسنان وذلك لغناها بالكالسيوم.



تقوي البصر.



تحتوي على مادة "اللايكوبين" والتي تحمي الجسم من السرطانات.



تعطي البشرة النضارة واللون الجميل وحفظها من أشعة الشمس.



تحمي البشرة من الشيخوخة.



تنظف الجسم والكلى من الفضلات والسموم.



وتعتبر التبولة أيضاً مساعدة في عملية إنقاص الوزن وذلك بعدم زيادة كمية الزيت عليها.