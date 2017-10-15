كل سن مرتبط بعضو بجسمك وكل ألم بأحد أسنانك ينبئ بمشاكل صحية!

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يؤكد الخبراء أنّ ألم الناب مرتبط بحالة ما في كبدك ومرارتك بينما المشاكل المرتبطة بالكلى والأذنين والمثانة لها علاقة بالقواطع من الأسنان.

بحسب الخبراء، الطواحن من الأسنان مرتبطة بالمعدة والطحال والبنكرياس بينما الضواحك من الأسنان مرتبطة بالرئة والأمعاء الدقيقة. وفيما ينبئ الألم عن مشكلة ما محتملة، ولكن ليست جميع المشاكل الداخلية مرتبطة بخلل ما في الضرس. ففي بعض الحالات يمكنك أن تشعر بألم في منطقة ما حول السن السليم كما يمكنك أن تشعر بألم حول سن تمّ قلعه منذ وقت طويل. هذا الألم يأتي كرسالة يرسلها عضو مصاب مرتبط بالسن المقلوع.

إن معرفة الرابط ما بين الأسنان والأعضاء الداخلية سيساعدك على اكتشاف العضو الذي يعاني من مشكلة. وهذا سيسمح لك بالتزود بالعلاج المناسب ويجنبك بعض المضاعفات الخطرة.

ألم السن والمشاكل المرتبطة بالأعضاء الداخلية:

الطاحن رقم 1: التهاب اللوزتين أو التهاب البروستات.

ألم في الطاحن العلوي أو السفلي يشير إلى التهابات الأذن أو التهاب المثانة أو التهاب الكلية.

ألم مزمن في الأنياب: التهاب الكبد الوبائي (اليرقان) .

ألم في السن الضاحك الأمامي: التهاب في الرئتين، رد فعل تحسسي أو التهاب في القولون.

ألم في السن الرابع العلوي والسفلي: التهابات المفاصل، مشاكل في الركبتين، الكوعين، الكتفين، القولون.

الضرس الناجذ (الضرس الرابع): فقر الدم، التهاب البنكرياس، قرحة المعدة، قرحة الإثني عشري.

• ألم في الضرس العلوي السادس: التهاب في الغدة الدرقية، المبيضات، الطحال، التهابات الجيوب ، وأمراض البلعوم.

• ألم في الضرس السفلي السادس: تصلب الشرايين أو مشاكل في الشرايين أو الأوردة.

• ألم في في الطواحن السفلى : مشاكل بالرئة، ربو، دوالي، ربو، لحميات في القولون.

• ألم في أضراس العقل: مشاكل خلقية، مرض في الشريان التاجي للقلب وأمراض أخرى في القلب.