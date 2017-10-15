بالصور - قداس تخليدا لشهداء ١٣ تشرين في العقيبة - كسروان الفتوح

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لمناسبة ذكرى ١٣ تشرين، نظّمت هيئة العقيبة في التيار الوطني الحر قدّاسًا لراحة أنفس شّهداء الجيش اللبناني وعلى وجه الخصوص الشهيد المغوار بطرس الدكّاش ابن بلدة العقيبة وذلك في كنيسة مار يوحنا -بقاق الدين العقيبة.



شارك في الذبيحة الإلهية ممثل رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل اللستاذ روجيه عازار ، منسّق وأعضاء هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطني الحر ومجلسه, رئيس واعضاء مجلس العقيبة البلدي و مخاتير البلدة إلى جانب حضور من المحازبين .



بعد الذبيحة الإلهية، تمّ وضع إكليل من الزّهر على ضريح الشّهيد المغوار بطرس الدكاش وعلى نصب شهداء ١٣ تشرين التذكاري في البلدة.