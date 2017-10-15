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"يؤخروننا حتى تصبح وزارة الطاقة مع غيرنا ولكن هذا لن يحصل "شو منعملن" - الوزير باسيل في جولة له بقضاء عاليه: آن اوان العودة السياسية الى الجبل

15
OCTOBER
2017
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افتتح وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل محول معمل كهرباء في بلدة رشميا قضاء عاليه. وقال خلال الحفل:

- نحن بصراع مع الوقت ويؤخروننا حتى تصبح وزارة الطاقة والمياه مع غيرنا ولكن هذا لن يحصل "شو منعملن"
- ما يفعلونه بالكهرباء يمارسونه في النفط ومارسوه بقانون الانتخاب 
- الخاسر من مماطلاتهم هو الناس لأن الوقت يضيع
- دائما يبتدعون الحجج من أجل تضييع الوقت
- آن اوان العودة السياسية الى الجبل بفعل قانون الانتخاب الجديد 
- بعد تحقيق العودة السياسية يأتي دور الانماء والاقتصاد 
- لا نسعى لنبش الماضي لكن حق المعرفة طبيعي 
- كل انسان حقه ان يعرف اهله اين... ترابهم اين... عظامهم اين... 
- هذا الحق ليس من أجل المحاسبة بل للعلاج
- ماذا فعلت الدولة للعودة وماذا قدمت للعودة على مدى السنين؟
- اقول لأهلنا ان ما فعلناه قليل لكن عندما تكتمل قدرتنا السياسية سنقدم اكثر
- من يحب اهله يتذكر استشهادهم لأنهم بقوا في المنطقة 
- تكريم الشهداء يكون ببقاء ابنائهم وبعودة من غادر

- العودة السياسية تتطلب ممارسة
- لدينا معركة حقيقية يحاولون بذرائع تقنية ان يتخطوها
- يفتعلون كل هذه الحجج كي لا يسهلوا الاقتراع من مكان السكن
- سنواجه العراقيل التي يضعونها لمنع اقتراعكم في مكان السكن
- سنقوم بكل هذا حتى تصبح العودة السياسية اسهل
- اليوم نضع برنامجا انمائيا لكل لبنان وهذه المنطقة ليست كسواها
- صرفت هنا اموال كثيرة والناس لم تعد وهذا واقع علينا تغييره
- عندما نحذر من عدم عودة النازحين السوريين فلأننا اصحاب تجربة
- كان لدينا تجربة مع نزوح اللبنانيين الى الخارج ونزوحهم في الداخل
- في الايام المقبلة ستسمعون عن خطة استثمارية لكل لبنان
- يجب ان يكون حقكم محفوظا في الخطة فالانماء ليس فلشة زفت انتخابية

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