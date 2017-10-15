"يؤخروننا حتى تصبح وزارة الطاقة مع غيرنا ولكن هذا لن يحصل "شو منعملن" - الوزير باسيل في جولة له بقضاء عاليه: آن اوان العودة السياسية الى الجبل

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افتتح وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل محول معمل كهرباء في بلدة رشميا قضاء عاليه. وقال خلال الحفل:



- نحن بصراع مع الوقت ويؤخروننا حتى تصبح وزارة الطاقة والمياه مع غيرنا ولكن هذا لن يحصل "شو منعملن"

- ما يفعلونه بالكهرباء يمارسونه في النفط ومارسوه بقانون الانتخاب

- الخاسر من مماطلاتهم هو الناس لأن الوقت يضيع

- دائما يبتدعون الحجج من أجل تضييع الوقت

- آن اوان العودة السياسية الى الجبل بفعل قانون الانتخاب الجديد

- بعد تحقيق العودة السياسية يأتي دور الانماء والاقتصاد

- لا نسعى لنبش الماضي لكن حق المعرفة طبيعي

- كل انسان حقه ان يعرف اهله اين... ترابهم اين... عظامهم اين...

- هذا الحق ليس من أجل المحاسبة بل للعلاج

- ماذا فعلت الدولة للعودة وماذا قدمت للعودة على مدى السنين؟

- اقول لأهلنا ان ما فعلناه قليل لكن عندما تكتمل قدرتنا السياسية سنقدم اكثر

- من يحب اهله يتذكر استشهادهم لأنهم بقوا في المنطقة

- تكريم الشهداء يكون ببقاء ابنائهم وبعودة من غادر

- العودة السياسية تتطلب ممارسة

- لدينا معركة حقيقية يحاولون بذرائع تقنية ان يتخطوها

- يفتعلون كل هذه الحجج كي لا يسهلوا الاقتراع من مكان السكن

- سنواجه العراقيل التي يضعونها لمنع اقتراعكم في مكان السكن

- سنقوم بكل هذا حتى تصبح العودة السياسية اسهل

- اليوم نضع برنامجا انمائيا لكل لبنان وهذه المنطقة ليست كسواها

- صرفت هنا اموال كثيرة والناس لم تعد وهذا واقع علينا تغييره

- عندما نحذر من عدم عودة النازحين السوريين فلأننا اصحاب تجربة

- كان لدينا تجربة مع نزوح اللبنانيين الى الخارج ونزوحهم في الداخل

- في الايام المقبلة ستسمعون عن خطة استثمارية لكل لبنان

- يجب ان يكون حقكم محفوظا في الخطة فالانماء ليس فلشة زفت انتخابية



