"يؤخروننا حتى تصبح وزارة الطاقة مع غيرنا ولكن هذا لن يحصل "شو منعملن" - الوزير باسيل في جولة له بقضاء عاليه: آن اوان العودة السياسية الى الجبل

افتتح وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل محول معمل كهرباء في بلدة رشميا قضاء عاليه. وقال خلال الحفل:
- نحن بصراع مع الوقت ويؤخروننا حتى تصبح وزارة الطاقة والمياه مع غيرنا ولكن هذا لن يحصل "شو منعملن"
- ما يفعلونه بالكهرباء يمارسونه في النفط ومارسوه بقانون الانتخاب
- الخاسر من مماطلاتهم هو الناس لأن الوقت يضيع
- دائما يبتدعون الحجج من أجل تضييع الوقت
- آن اوان العودة السياسية الى الجبل بفعل قانون الانتخاب الجديد
- بعد تحقيق العودة السياسية يأتي دور الانماء والاقتصاد
- لا نسعى لنبش الماضي لكن حق المعرفة طبيعي
- كل انسان حقه ان يعرف اهله اين... ترابهم اين... عظامهم اين...
- هذا الحق ليس من أجل المحاسبة بل للعلاج
- ماذا فعلت الدولة للعودة وماذا قدمت للعودة على مدى السنين؟
- اقول لأهلنا ان ما فعلناه قليل لكن عندما تكتمل قدرتنا السياسية سنقدم اكثر
- من يحب اهله يتذكر استشهادهم لأنهم بقوا في المنطقة
- تكريم الشهداء يكون ببقاء ابنائهم وبعودة من غادر
- العودة السياسية تتطلب ممارسة
- لدينا معركة حقيقية يحاولون بذرائع تقنية ان يتخطوها
- يفتعلون كل هذه الحجج كي لا يسهلوا الاقتراع من مكان السكن
- سنواجه العراقيل التي يضعونها لمنع اقتراعكم في مكان السكن
- سنقوم بكل هذا حتى تصبح العودة السياسية اسهل
- اليوم نضع برنامجا انمائيا لكل لبنان وهذه المنطقة ليست كسواها
- صرفت هنا اموال كثيرة والناس لم تعد وهذا واقع علينا تغييره
- عندما نحذر من عدم عودة النازحين السوريين فلأننا اصحاب تجربة
- كان لدينا تجربة مع نزوح اللبنانيين الى الخارج ونزوحهم في الداخل
- في الايام المقبلة ستسمعون عن خطة استثمارية لكل لبنان
- يجب ان يكون حقكم محفوظا في الخطة فالانماء ليس فلشة زفت انتخابية