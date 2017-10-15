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عميد كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية يلمع صورته

15
OCTOBER
2017
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بعد ان انفضحت السياسة الإلغائية التي يمارسها عميد كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الدكتور خليل فغالي، وازدادت الكتابات والانتقادات التي تتناول تصرفاته وسيرته القمعية في الكلية، وبعد وصفه بالعميد المستبد في عدة مقالات تناولته سابقا، وتحدثت عن تسلطه ورفضه لكل من يعارضه في الرأي أو التوجه في كافة فروع الكلية، وتناولت تهديداته لبعض الاساتذة، وممارسة الضغوط على البعض الاخر.

وعددت انجازاته الكثيرة واهمها انه خلال ترأسه لقسم المحاسبة في الفرع الثاني للكلية، لمدة فاقت العشر سنوات، حرص على منع كل من يحمل دكتوراه في المحاسبة من التعليم في الكلية، خوفا" من ان ينافسه في يوم من الايام، فبقي الوحيد في قسمه الذي يحمل شهادة دكتوراه على مدى سنوات وحتى اليوم.

وبعد ظهور اعماله الى العلن، ووصفه بالعميد المستبد، عمد عميد كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الى تلميع صورته عبر الضغط على ممثلي الاساتذة في الكلية لاصدار بيان بعنوان "اساتذة العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال في اللبنانية يردون ويوضحون...." نشرته جريدة الانباء الالكترونية في السادس من الشهر الحالي.

والسؤال الذي يسأل هو هل أن ممثلو افراد الهيئة التعليمية في الكلية يعملون لصالح العميد من اجل الدفاع عنه وتلميع صورته، ام انهم منتخبون من قبل الاساتذة الذين اعطوهم ثقتهم للعمل من اجل الصالح العام للكلية، والدفاع عن حقوق الاساتذة؟

والسؤال الاخر الذي يسأل هل دعا ممثلو افراد الهيئة التعليمية في الكليات الأساتذة الى جمعيات عمومية او الى اجتماعات ناقشت موضوع البيان قبل صدوره باسم الأساتذة وتوزيعه ونشره في الصحيفة الكترونية؟ ومتى عقدت هذه الاجتماعات ؟ ومن حضرها؟

اما السؤال الاخير الذي يطرح هو هل ان ممثلو افراد الهيئة التعليمية في الكليات هم اداة يحركها العميد خدمة لمصالحه ولتلميع صورته المائلة الى السواد؟

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