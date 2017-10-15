أمن الدولة: توقيف فلسطينيين بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي

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صدر عن المديرية العامة لامن الدولة - قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الاتي: "اوقفت المديرية العامة لامن الدولة كلا من الفلسطينيين (محمد.م) و (وسيم.غ) في بلدة جون - الشوف، بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي.

وخلال التحقيقات، اعترف الموقوفان بانتمائهما الى مجموعة عبد فضة الارهابية الناشطة داخل مخيم عين الحلوة، ومشاركتهما في الاشتباكات التي شهدها المخيم في الفترة الاخيرة. كما اقرا بضلوعهما في تجارة الاسلحة وحيازتهما كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر اخفياها في اماكن عدة داخل المخيم.

تم تسليم الموقوفين الى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بناء لاشارة القضاء المختص".