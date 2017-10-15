تظاهرة في كسروان تطالب باخراج النازحين السوريين: فاوضوا الحكومة السورية و لننقذ لبنان قبل فوات الاوان!

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تظاهر عشرات اللبنانيين شمال بيروت للمطالبة بإخراج اللاجئين السوريين الذين يتجاوز عددهم المليون، معتبرين انهم يشكلون عبئا اقتصاديا كبيرا على اللبنانيين.



وشهد لبنان خلال السنوات الماضية حملات تحريضية عدة على اللاجئين أملتها الانقسامات السياسية وتردي الوضع الاقتصادي، وكذلك قلة الموارد في بلد صغير يبلغ عدد سكانه أربعة ملايين.



ورفع العشرات في بلدة زوق مصبح لافتات كتب عليها «كي لا نخسر لبنان، فاوضوا الحكومة السورية» لعودة النازحين و«لننقذ لبنان قبل فوات الاوان» و«لن ننتظر، ان نصبح أقلية في مدننا وقرانا».



كما رفعت لافتات ضخمة في منطقة كسروان ذات الغالبية المسيحية تدعو الى المشاركة في التظاهرة للمطالبة بإعادة النازحين السوريين.



وانعكس اللجوء السوري في لبنان منذ بدء النزاع في البلد المجاور قبل ست سنوات توترات سياسة وامنية واجتماعية.



وقالت أمل حبيب (56 سنة) خلال مشاركتها في التظاهرة «انا لست مع الطرد العشوائي للسوريين، نريد أن يذهبوا عبر تسوية أوضاعهم. لدينا شباب وصبايا من دون شغل. هل نعلم أولادنا ليسافروا ويأتي غيرهم الى هنا؟».



بدوره رأى فرنسيس يعقوب القاعي (52 عاما) ان «الوجود السوري في لبنان أصبح نوعا من الاحتلال الاجتماعي والاقتصادي وسيصبح سياسيا»، مضيفا «لن ننسى حتى الآن الاحتلال السوري، خرج 30 الف عسكري وأتى مليونا مواطن».



وتابع «اللبناني الذي يمنح عملا لسوري بدلا من اللبناني يعتبر شريكا في الجريمة».