الان عون: الانتخابات حاصلة ولا رجوع عن ذلك

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قال النائب الان عون لـ«الديار»: «ان الانتخابات حاصلة ولا رجوع عن ذلك، ولا شيء يحول دون حصولها في موعدها. ويبقى على الحكومة ان تحسم نهائياً الآلية التي ستعتمدها وفقاً للامكانيات المتوافرة. وهناك اجتماع للجنة المتابعة لتطبيق القانون الاسبوع المقبل عسى أن يكون حاسماً في تحديد طبيعة هذه الآلية لكي تتضح الصورة بشكل نهائي لتنطلق القوى السياسية بماكيناتها الانتخابية للتحضير للمعارك الانتخابية».



وردا على سؤال حول التحالفات الانتخابية قال «من المبكر رسم هذه التحالفات من الآن، واعتقد ان تنضيجها سيأخذ بالاعتبار العناصر الانتخابية في كل دائرة».