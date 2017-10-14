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لم يتعقد المشهد السياسي - العسكري -الديبلوماسي في المنطقة كمثل ما يحصل اليوم . ترامب يقاتل على ثلاث جبهات : ايران و كوريا الشمالية وفنزويلا . يريد تدجين الحرس الثوري وتطويع كيم جونغ اون وتطيير مادورو كما فعل اسلافه بسلفادور اليندي في التشيلي العام 1973 . يشاغب على الاتفاق النووي مع ايران لكنه لا يقدم على الغائه واقصى ما وصل اليه اليوم هو تعليق التوقيع عليه واعتبار الاعوام الخمسة المقبلة حتى 2022 فترة سماح وتحقق من مدى التزام ايران به : باختصار الاتفاق النووي باق . مع كوريا الشمالية عاد الوضع سبعة وستين عاما الى الوراء حين خاضت الولايات المتحدة تحت غطاء الامم المتحدة اشرس معركة ضد كيم ايل سونغ جد كيك جونغ اونغ وهدد الجنرال الشهير دوغلاس ماك ارثر باجتياح الصين حليفة كوريا الشمالية وبقصف بيونغ بالقنبلة الذرية مثل هيروشيما وناغازاكي فطيره هاري ترومان من منصبه واعاده الى المنزل . اليوم يفتش ترامب عن مخرج لمشكلاته الداخلية ومآزقة التي لا تنتهي بمغامرة هنا او مقامرة هناك في وقت بلغت تحقيقات القاضي الاميركي روبرت مولو في ملف التدخل الروسي في الانتخابات الاميركية مرحلة دقيقة قد يظهر معها تورط ترامب وفريق عمله في عمليات تبييض اموال مع الروس .



وفي سوريا تتداخل المصالح الاقتصادية المضمرة بالاهداف السياسية المعلنة . الجيش السوري يدخل الميادين وداعش يخرج من الرقة في ما يبدو اخر فصول كتاب الارهاب التكفيري قبل طي صفحته الاخيرة . الشمال السوري منطقة تنازع اميركي - روسي وحقل توتر مع تركيا التي ترفض قيام كيان ارهابي على حدودها الجنوبية كما تسمي الدولة الكردية وقوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من واشنطن تعمل للوصول الى حقل العمر النفطي الشهير الذي يشكل احد ابرز اهداف الاجندة الخفية في الصراع بين موسكو وواشنطن في شرقي الفرات في وقت يتقاتل الناس على الفتات او ما تبقى حتى منه .



ومن النووي والنفطي والمصالح والمذابح في المنطقة نعود الى لبنان حيث يقول رئيس حكومة لرئيس حكومة سابق : بكرا بفرجيك بس ارجع . وتجري الصفقات وترتفع وتيرة التصريحات وعقيرة الدونكيشوتيات وحرب النظارات .