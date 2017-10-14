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بالصور: تعرض الوزير وئام وهاب لإعتداء؟!

14
OCTOBER
2017
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تداول نشطاء انباء عن تعرض موكب الوزير السابق وئام وهاب للاعتداء بالعصي والحجارة من قبل مؤيدي الحزب التقدمي الإشتراكي أثناء توجهه لمنطقة الباروك في زيارة إنتخابية ( نقلاً عن صفحة " وينيه الدولة " ).

‎في حين تواردت الأنباء عن حصار وهاب وتحطيم زجاج احدى سيارات الموكب، نفت مصادر مقربة من رئيس تيار التوحيد العربي للـ”الحدث نيوز” ذلك.

وتبين ان ما جرى تداوله غير واقعي اذ ان رئيس حزب التوحيد العربي قام بزيارة الى منزل السيد عاطف محمود رافقه في الزيارة رئيس المكتب السياسي في الحزب الدكتور شفيق باز واعضاء المكتب السياسي وحشد من المسؤولين دون ان يحصل اي امر مخل.

‎وكان في استقباله الشيخ شوقي محمود ومفوض الباروك عاطف محمود وعدد كبير من اهالي البلدةز

ولاحقا علم ان مجموعة من الشبان تجمهرت في احد شوارع البلدة بعيد مغادرة وهاب. وكان وهاب قد تعرض قبل ايام لتهديدات في حال زار الباروك رد عليه بتسجيل صوتي محذراً من مغبة التعرض لهز

الحدث نيوز
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