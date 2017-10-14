توضيح صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين بشأن انتخابات الاونيسكو

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تصدر في الاعلام معلومات وتحاليل مغلوطة حول موقف لبنان ووجهة تصويته اثناء الانتخابات التي حصلت في الاونيسكو طوال الأسبوع الفائت.

يهمّ وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد على ما يلي:

١. ان آلية الاقتراع سرية، ما يعني ان ما يشاع في الاعلام مجرد تكهنات

٢. ان الوزارة التزمت كما دائما بما ورد في البيان الوزاري للحكومة الحالية، واستندت الى الثوابت والمبادىء التي هي أساس لعلاقات لبنان الدولية.

٣. ان الاقتراع في مراحله العديدة قد تمّ بعد التشاور بين كلّ من وزير الخارجية ودولة رئيس مجلس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية.