بعد كلام السبهان بالأمس.. هذا ما قاله العميد مصطفى حمدان

A + A -

غرّد العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

كلما فاح سمّ السبهان تغريداً ..

سنردّ عليه بمقاطع شعر للمقاوم العربي مظفّر النواب، وبياناً منثوراً للأخ القائد ابن نجد وحجاز الشهيد ناصر السعيد ..

كلمات الشاعر "مظفّر النوّاب" :

ذئاب كلما سمت جريحا .. بينها أجل .. أطالت من مخالبها .. وصارت فيه تقتتل.. بمدأبه كذلك .. كيف دعوى .. يسلم الحمل .. وكيف يقال أن الحكم .. للأغماد ينتقل .. سفاهات...وأسفهها .. ضمير تحته عجل .. يفلسف ثم ينقض .. ثم لا عقم.. ولا حمل .. مزالق في مزالق .. يرتشي فيها .. وما زلل .. بمختصر العبارة.. أنه عهر تركب فوقه دجل .. طباق أو جناس...أو مراحل .. كلها حيل" ..

خطاب الفصل للشهيد ناصر السعيد "الإهداء" في كتابه الشهير "تاريخ آل سعود":

"إلى اليوم الذي لا يبقى فيه بلادنا العربية من الخليج حتى المحيط إعلام لا يؤثر بالناس ولا يستأثر باحترام الناس ..

إلى اليوم الذي لا يبقى فيه بلادنا جوازات سفر مختلفة الألوان، وهويات متعددة الجنسيات، وتأشيرات دخول وخروج، وتأشيرة للعمرة وتأشيرة للحج وتأشيرة للسياحة وتأشيرة للزيارة وتأشيرة للإقامة وتأشيرة للعودة ... وبلا: عودة ..

وإلى اليوم الذي تتوحد فيها الجيوش العربية بجيش واحد لا يستطيع بعده أي حاكم، خارج، شاذ، يسحب جيشه من ساحة الدفاع عن الوطن ..

وإلى اليوم الذي لا تبقى فيه، في الوطن العربي، دوائر سوء، جمركية ومراكز جمركية: في مدن، وحدود، ومطارات، الوطن العربي إلا وهدّمت وسرّح أتباعها..

إلى اليوم الذي أصبح الإنسان فيه حراً يحاسب حكامه اقتداء بذلك الإنسان العربي الذي حاسب النبي محمد وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بالرغم من كونهم أشرف البشر ..

إلى ذلك اليوم الذي يصبح الإنسان فيه في الوطن العربي حراً ينشر فيه ما يشاء من نقد بنّاء وهدّام، بناء للصالحين هدّام الطالحين، ويذيع الإنسان فيه ما يشاء من ذلك أو يقول على الأقل، ما يشاء في الوطن العربي ليقول مثلاً: تسقط الحدود المصطنعة العربية المتناسلة بطريقة لا مشروعة، ولا ممنوعة"، وليرتفع علم الأمة العربية الواحدة العلم الواحد المميز بلون الوحدة الشعبية، والحرية المطلقة، والتحرر من مخلفات الجهالة، ومن مهادنة الثوار للثيران المالكة الأميركية ..

إلى ذلك اليوم العظيم الذي يتم فيه ما ذكرته أعلاه في ثورة شعبية عارمة أهدي هذا الكتاب".