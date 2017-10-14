بالفيديو - دارين.. الشابة اللبنانية التي بترت رجلها: ماذا جرى؟!

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أسرت الشابة اللبنانية دارين قلوب العالم، بقوّتها وشجاعتها على تحدّي مرض السرطان.

وسردت دارين قصّتها، عندما اكتشفت إصابتها بمرض سرطان العضم وهي في سنّ الـ14، عندما بُترت رجلها.

وأعلنت أنّها "استجمعت قواها وحاربت، رغم نظرة المجتمع القاسية تجاهها، واستطاعت إيجاد فرصة عمل في شركة قدّرتها"، مشيرةً الى أنّها "تركت عملها بعد 7 سنوات، وتزوّجت من رمزي وانتقلا للعيش الى دبي، ثمّ حملت بإبنها البكر إميليو وبعده كايت".

وأردفت أنّها "حاولت الإندماج بالمجتمع والإظهار للناس أنّها شخص طبيعي، والمشي في الشارع مع غطاء لرجلها المركّب"، لافتةً الى أنّ "الصدمة الكبيرة كانت عندما وقعت وكسرت وركها بعد إنجاب إبنتها".

وأعلنت أنّها "اتّخذت قراراً بحبّ نفسها، وممارسة الرياضة والتحرّر من إرضاء الناس، والثقة بالنفس والظهور بساقها المركّبة"، مؤكّدةً أنني "أستطيع أن أكون المثال الأعلى للعالم".





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