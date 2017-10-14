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رئيس الجمهورية: انتشار اللبنانيين وتفوقهم يجعلان حدود لبنان.... العالم

14
OCTOBER
2017
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الرئيس عون لوفد الجمعية اللبنانية لامراض الدم ونقل الدم: المؤتمرات الدولية والاقليمية التي انعقدت في بيروت اعادت دور لبنان العلمي والثقافي والحضاري
 
دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين والمتحدرين من اصل لبناني، لاسيما منهم المتفوقين في المجالات العلمية والطبية كافة، للمجيء الى لبنان دوريا ووضع خبراتهم بتصرف وطنهم الام والمساهمة في ابراز وجه لبنان الحضاري والثقافي والعلمي، مشيرا الى ان مؤتمرات " الطاقة الاغترابية" التي تنظمها وزارة الخارجية والمغتربين، تهدف الى تعميق التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر الذي، وان كانت مساحته الجغرافية صغيرة، فان حدوده من خلال ابنائه المنتشرين، هي العالم.
دعوة الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد الجمعية اللبنانية لامراض الدم ونقل الدم برئاسة البروفسور احمد ابرهيم، مع وفد من المحاضرين العرب والاجانب الذين شاركوا في المؤتمر السنوي الحادي عشر للجمعية الذي انعقد في فندق فينيسيا في بيروت برعاية رئيس الجمهورية.
والقى البروفسور ابرهيم كلمة شكر فيها الرئيس عون على رعايته المؤتمر لافتاً الى مشاركة محاضرين فيه من خارج لبنان بينهم اطباء لبنانيين او يتحدرون من اصل لبناني حققوا تقدماً علميا كبيراً في كل من الولايات المتحدة الاميركية واوروبا. ولفت البروفسور ابرهيم الى مشاركة العالم اللبناني البروفسور هاغوب كانترجيان مدير اكبر برنامج لامراض الدم في العالم من معهد اندرسون للأورام في تكساس " الذي يستحق تكريما مميزاً لأنه يمثل وجه لبنان في المهجر وهو قدوة للبنان المقيم، وتكريمه فخر لنا نحن الاطباء وتكريم للطب في لبنان والعالم".
وطالب البروفسور ابرهيم بدعم مرضى الدم والجسم الطبي الذي يرعاهم خصوصا في  العمليـــات الجراحية وعمليات الزرع التي تحصل فــــي معـــالجة المصابين بداء " اللوكيميا".
ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد المشارك في المؤتمر، لافتاً الى ان لبنان شهد خلال الاشهر العشرة الماضية انعقاد مؤتمرات دولية واقليمية وعربية اضافة الى المؤتمرات المحلية، 90 في المئة منها كانت في المجالات الطبية وشارك فيها محاضرون عربا واجانب، وبذلك استعاد لبنان دوره العلمي والثقافي والحضاري. وشكر رئيس الجمهورية المشاركين في المؤتمر داعيا اياهم الى المجيء دائما الى لبنان ولقاء زملائهم الاطباء اللبنانيين وافادتهم من الخبرات والتطور العلمي الذي يتحقق في مجالات الطب.
ودعا الرئيس عون الاطباء اللبنانيين والمتحدرين من اصل لبناني المقيمين في الخارج الى المشاركـــــة في مؤتمرات "الطاقة الاغترابية" التي تنظمهــــا وزارة الخارجية والمغتربين، "لاسيما وان لبنان يعتز بوجودكم وبدوركم وهو بفضل امثالكم يتجاوز مساحته الجغرافية الصغيرة ليتوسع على حدود العالم كله". واعتبر الرئيس عون ان تميز اللبنانيين في الخارج هو قيمة اضافية للبنان "الوطن الام الذي ادعوكم الى عدم نسيانه مع البقاء اوفياء للاوطان التي استضافتكم". 
كما دعا الرئيس عون اصحاب الاختصاص العلمي والمتفوقين اللبنانيين الموجودين في الخارج الى التواصل الدائم مع وطنهم الام والمجيء دائما والتفاعل مع المقيمين، لافتا الى ان تكريم هؤلاء المتفوقين، ومن بينهم البروفسور كانترجيان، واجب من لبنان تجاه المبدعين من ابنائه.
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