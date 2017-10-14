بعد ضربه مواطنَين في الرميلة.. هذا مصير ضابط قوى الأمن الداخلي

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بعد حادثة ضرب ضابط في قوى الأمن الداخلي "ك.ط." في مجمع سياحي في الرميلة ومعه 15 عنصرا لكل من أسد مطر ورفيقه رمزي فواز على خلفية التحرش بفتاة، والذين نقلا الى المستشفى للمعالجة، أصدرت المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي جاء فيه:

"إلحاقاً لبلاغنا السابق المتعلّق بالإشكال الذي حصل بتاريخ 11/10/2017 في محلّة الرميلة، وإصابة مواطنَين اثنين.

بعد التحقيق الذي أجري من قبل شعبة المعلومات، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تمّ توقيف الضابط المعني رهن التحقيق، والتحقيقات مازالت جارية مع باقي العناصر".