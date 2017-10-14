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أسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 14/10/2017

14
OCTOBER
2017
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الاخبار: علم وخبر

لوائح واحدة لحزب الله وأمل

أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أن حزب الله وحركة أمل سيخوضان الانتخابات النيابية المقبلة بلوائح مشتركة في كل الدوائر التي سيترشح فيها مرشحون للطرفين. وأشار إلى أن التحالف بين حركة أمل وحزب الله ثابت بمعزل عن تحالفات الفريقين الانتخابية مع فرقاء آخرين.


جنبلاط يسأل عن القوميين

خلال حفل تكريم لمناضلين من الحزب التقدمي الاشتراكي في المكتبة الوطنية في بعقلين، أنّب النائب وليد جنبلاط عدداً من المسؤولين الاشتراكيين علناً، بعد أن حضر وعلم بعدم دعوة منفذ عام الحزب السوري القومي الاجتماعي في الشوف جميل راجح.


رياشي بدلاً من أبي اللمع؟

بعدما أكّد المرشح عن المقعد الماروني في قضاء المتن الشمالي إدي أبي اللمع لـ«الأخبار» أنه مرشح حزب القوات الوحيد في الدائرة، يتحدث قواتيّو القضاء عن صعوبة نجاحه، وعن كونهم واثقين من ترشيح حزبي آخر الى جانبه أو عوضاً عنه نتيجة خلافاته مع منسّق القضاء في الحزب وعدد من المفاتيح الفاعلين في بلداتهم. ويرجّح قواتيون في هذا السياق أن يكون وزير الاعلام ملحم رياشي المرشح الفعلي الذي تبقيه معراب بعيداً عن أضواء الترشيحات، إلى حين اقتراب الاستحقاق الانتخابي.


الجمهورية

كلام
توقف أحد قياديي 14 آذار عند كلام أحد السفراء عن أن إعادة إعمار بلده لن تكون متاحة للجميع، فقال « طبعاً في القسم الذي يحكمُه فقط».

نتيجة
علّق أحد السياسين على الموافقة وصرف الأموال لإجراء الإنتخابات النيابية فقال:« كِلفتها عالية ونتيجتها رخيصة».

 

البناء

كواليس

علقت مصادر دبلوماسية على خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب والموقف الذي أعلنه من الاتفاق النووي الإيراني بعدم الإلغاء وعدم التصديق أنه يخلق توتراً عالياً، لكنه لا ينتج الاشتباك. ورأت أنّ الموقف الأوروبي الصلب بالدفاع عن الاتفاق يشكل صمّام أمان لمنع تصعيد التوتر وعدم توسع واشنطن بنظام العقوبات. وتوقعت أن يخرج الكونغرس بعد مهلة التسعين يوماً لإحالة ترامب بتوصيات لتشديد الرقابة على الالتزامات الإيرانية بالتشارك مع الأوروبيين والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة.

 


اللواء
همس
ربطت أوساط معنية بين حركة استطلاع طيران معادٍ ومعلومات عن خطط موضوعة لاحداث قلاقل أمنية في غير منطقة؟!

لغز
سجّل لقيادات الظلّ الرئاسي، تحقيق تفاهمات، أدّت إلى حلحلة مختلف الملفات العالقة؟!

غمز
سحب وزير بارز ومخضرم، فكرة ترشيح نجله للانتخابات النيابية، فأراح العلاقة مع قطب سياسي.. وفتحت الطريق إلى اللائحة المشتركة.


المستقبل
يقال
إنّ دراسة إحصائية قد أُجريت في عدد من المناطق أظهرت أن تحالف حزبين تاريخيين لن يوصل إلى المجلس النيابي العتيد أكثر من نائب واحد.

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