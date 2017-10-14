مقتطفات - باسيل بذكرى " 13 تشرين " : نحن نقيض الآحادية ونقيض عنصرية داعش واسرائيل فلا تقولوا عنا عنصريين... نحن وطنيون ووطنيتنا ستمنع التوطين يا ايها الموطنون

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مقتطفات من كلمة الوزير باسيل بذكرى " 13 تشرين " في الإحتفال المركزي - بلاتيا:



- انتظروا المزيد من الطاقات ولن نقف امام أي خط أحمر دولي فخطنا الاحمر الوحيد هو وحدتنا الوطنية

- كنا صورة معلقة عالحيط وانتصرنا اما اليوم فصرنا صورة في كل دائرة وسينتصر معنا كل لبنان

- نحن نقيض الآحادية ونقيض عنصرية داعش واسرائيل فلا تقولوا عنا عنصريين... نحن وطنيون ووطنيتنا ستمنع التوطين يا ايها الموطنون

- لن نستكين قبل عودة الدولة للبنان فالهدف لم يكن الرئاسة والسلطة وسيلة وهي تخفيض رتبة لمناضل واقل شرفية من ساحة النضال

- نحن اصحاب تاريخ وتجربة وطنية غنية كلها شرف وتضحية ووفاء ومفخرة ونضال وشهادة وستأتي بعدها محطات بانتصارات اكثر وخسائر اقل



- 13 تشرين كانت هزيمة المحتل و31 تشرين هي انتصار المقاوم فلا يراهن احد على صبرنا وتشويه حقيقتنا والسلطة ستصبح على صورتنا وليس العكس

- لن نستكين قبل عودة الدولة للبنان فالهدف لم يكن الرئاسة والسلطة وسيلة وهي تخفيض رتبة لمناضل واقل شرفية من ساحة النضال

- ربحنا معارك ونربح الحرب بالكامل عند بناء الدولة

- الحرب لم تكن الا مفروضة علينا والسلام خيارنا

- 13 تشرين كان للبعض نهاية كابوس التحرير وبالنسبة لنا بداية حلم الحرية

- 13 تشرين هي حرية ، سيادة وإستقلال وهي عبرة للبنانيين حين ندمج الحق مع الارادة

- من لا يعلم العيش مع شهدائه لا يستطيع العيش مع احيائه