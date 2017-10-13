بالفيديو: رئيس الجمهورية العماد عون يستذكر 13 تشرين 1990

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في الذكرى السابعة والعشرين لـ 13 تشرين الأول 1990، شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد من الجامعة الأنطونية على أن بناء الدولة كان مستحيلاً في غياب الحرية والسيادة والاستقلال.رئيس الجمهورية رأى أن مدرسة أخرى وصلت إلى الحكم اليوم من خارج المدارس التقليدية، متطرقاً إلى الانتخابات النيابية المقبلة.



وإذ لفت إلى التعيينات الديبلوماسية والمهمات الجديدة التي أعطيت، أشار إلى أهمية التشكيلات القضائية في الإسراع بالبت في الشكاوى والدعاوى. رئيس الجمهورية كان التقى رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان، مشدداً على الجهود المستمرة لمعالجة مأساة المفقودين اللبنانيين في زمن الحرب بهدف جلاء الغموض الذي يكتنف مصيرهم. وتركز البحث ايضا على قضية النازحين السوريين الى لبنان. ومن زوار بعبدا، النائب مروان فارس ونقيب الصيادلة جورج صيلي والمونسنيور ايلي جرجي زوين من ابرشية كندا المارونية.



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