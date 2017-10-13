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أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة سعيد الخطيب - حمانا، بحضور قائد لواء الحرس الجمهوري العميد سليم خليل الفغالي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير الإيطالي في لبنان السيد Massimo Marotti والملحق العسكري العقيد Massimiliano Sforza، إلى جانب عدد من الضباط، احتفال تخريج عناصر من لواء الحرس الجمهوري تابعوا دورتي " أمن وحماية الشخصيات" و " مداهمة وتدخل سريع"، بإشراف فريق تدريب إيطالي متخصص.

وقد تخلل الاحتفال مناورة بالآليات المواكبة للشخصيات، والتدابير الفورية المتخذة لدى تعرض شخصية لحادث إرهابي، بالإضافة إلى دهم مبنى يتحصن بداخله عدد من الإرهابيين والسيطرة عليه.

وفي الختام جرى تقديم الدروع التذكارية لكل من السفير Marotti والملحق العسكري العقيد Sforza ، ولأعضاء فريق التدريب الايطالي، وتوزيع الإفادات على المتخرجين.