living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حلّ "إنساني" لـ"طريق الموت" ينطلق غداً.. هذا ما سيحصل في عجلتون

13
OCTOBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شربل أبي نخّول، رامي الحاج، سيلفي عبد الساتر، الملازم أول ميشال خزام... آخر ضحايا طريق عام عجلتون- كسروان، إلّا أنّ القائمة تطول على مدى 40 عاماً. إنها مشكلة إنسانية تعاني منها منطقة كسروان وبعد استغاثات المواطنين للمسؤولين السياسيين وغير السياسيين، يبدو أنّ الوقت قد حان للحدّ من مآسي "طريق الموت".

 
من هنا، وبعد أن توافرت معلومات لموقع "الجمهورية" عن طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس المباشرة بإنشاء فاصل وسطي على اوتوستراد كسروان وخصوصا في منطقة عجلتون، كان لموقعنا حديث مع مستشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المهندس أنطون سعيد.

 
فقد أشار سعيد إلى أنه "منذ استلام رئيس الجمهورية مهامه الرسمية، كانت أولى اهتماماته طريق يسوع الملك- جعيتا التي تتوازى مع منعطف Exotica وصولا حتى مستديرة ذوق مصبح صعودا،ً نزولاً حتى طريق جامعة سيدة اللويزة، ومن شأن هذه الطريق تخفيف أزمة السير الموجودة بسبب الجامعة والمدرسة".

 
تابع: "التخطيط السابق أوصى بتوسيع الطريق ومداخل الضيع وصولا إلى أعالي الجبال، وهذا التخطيط موجود وله دراسة أولية في مجلس الإنماء والإعمار وقد طلبنا من هذا المجلس القيام بدراسة نهائية وتحديد الكلفة لطلب الإعتماد الخاص به".

 
ولفت سعيد إلى أن "دراسات الجزء الأوّل الممتد من يسوع الملك حتى جعيتا أصبحت على خواتيمها والقرض أخذ الموافقة المبدئية وينتظر الموافقة النهائية ويدرس حالياً مجلس الإنماء والإعمار الطريق الثانية ونحن بانتظار الكلفة النهائية لنستطيع تحديد الجهة المموّلة للقرض".

 
"الفاصل الذي سيوضع غداً ليس سوى حلاً إنسانياً موقّتاً للحدّ من الأزمة" بحسب سعيد الذي اعتبر أنه ليس تقنياً بل بالعكس قد يسبّب زحمة سير، بانتظار حلّ مجلس الإنماء والإعمار القاضي بتوسيع الأوتوستراد حيث سيتمّ وضع فاصلٍ، بطبيعة الحال.

 
وشدّد سعيد على أنّ الأزمة المرورية مرتبطة بعوامل عدّة منها الثقافة المرورية التي يجب على الشعب أن يتحلّى بها، إضافة إلى توجيهات قوى الأمن، وبالتالي، طلب الرئيس عون من وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس المباشرة بوضع هذا الفاصل الوسطي، لتفادي المزيد من الخسائر بالأرواح وحوادث السير التي تودي بشبابنا، وفنيانوس لبّى الطلب وأعطى توجيهاته للبدء بتنفيذ المشروع غداً.

 
وأكّد سعيد لموقع "الجمهورية" أنّ المتعهّد جهاد العرب سينفّذ المشروع وذلك لأنه يملك إمكانية تنفيذ المشروع بسرعة إذ أن بحيازته فواصل جاهزة سيراها المواطنون موضوعة على الأوتوستراد غداً، مؤكّداً أنّ مشاريع عدّة ستنفّذ خلال الأشهر المقبلة بانتظار إنهاء مجلس الإنماء والإعمار دراساته النهائية.
الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout