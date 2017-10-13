A + A -

شربل أبي نخّول، رامي الحاج، سيلفي عبد الساتر، الملازم أول ميشال خزام... آخر ضحايا طريق عام عجلتون- كسروان، إلّا أنّ القائمة تطول على مدى 40 عاماً. إنها مشكلة إنسانية تعاني منها منطقة كسروان وبعد استغاثات المواطنين للمسؤولين السياسيين وغير السياسيين، يبدو أنّ الوقت قد حان للحدّ من مآسي "طريق الموت".





من هنا، وبعد أن توافرت معلومات لموقع "الجمهورية" عن طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس المباشرة بإنشاء فاصل وسطي على اوتوستراد كسروان وخصوصا في منطقة عجلتون، كان لموقعنا حديث مع مستشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المهندس أنطون سعيد.





فقد أشار سعيد إلى أنه "منذ استلام رئيس الجمهورية مهامه الرسمية، كانت أولى اهتماماته طريق يسوع الملك- جعيتا التي تتوازى مع منعطف Exotica وصولا حتى مستديرة ذوق مصبح صعودا،ً نزولاً حتى طريق جامعة سيدة اللويزة، ومن شأن هذه الطريق تخفيف أزمة السير الموجودة بسبب الجامعة والمدرسة".





تابع: "التخطيط السابق أوصى بتوسيع الطريق ومداخل الضيع وصولا إلى أعالي الجبال، وهذا التخطيط موجود وله دراسة أولية في مجلس الإنماء والإعمار وقد طلبنا من هذا المجلس القيام بدراسة نهائية وتحديد الكلفة لطلب الإعتماد الخاص به".





ولفت سعيد إلى أن "دراسات الجزء الأوّل الممتد من يسوع الملك حتى جعيتا أصبحت على خواتيمها والقرض أخذ الموافقة المبدئية وينتظر الموافقة النهائية ويدرس حالياً مجلس الإنماء والإعمار الطريق الثانية ونحن بانتظار الكلفة النهائية لنستطيع تحديد الجهة المموّلة للقرض".





"الفاصل الذي سيوضع غداً ليس سوى حلاً إنسانياً موقّتاً للحدّ من الأزمة" بحسب سعيد الذي اعتبر أنه ليس تقنياً بل بالعكس قد يسبّب زحمة سير، بانتظار حلّ مجلس الإنماء والإعمار القاضي بتوسيع الأوتوستراد حيث سيتمّ وضع فاصلٍ، بطبيعة الحال.





وشدّد سعيد على أنّ الأزمة المرورية مرتبطة بعوامل عدّة منها الثقافة المرورية التي يجب على الشعب أن يتحلّى بها، إضافة إلى توجيهات قوى الأمن، وبالتالي، طلب الرئيس عون من وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس المباشرة بوضع هذا الفاصل الوسطي، لتفادي المزيد من الخسائر بالأرواح وحوادث السير التي تودي بشبابنا، وفنيانوس لبّى الطلب وأعطى توجيهاته للبدء بتنفيذ المشروع غداً.





وأكّد سعيد لموقع "الجمهورية" أنّ المتعهّد جهاد العرب سينفّذ المشروع وذلك لأنه يملك إمكانية تنفيذ المشروع بسرعة إذ أن بحيازته فواصل جاهزة سيراها المواطنون موضوعة على الأوتوستراد غداً، مؤكّداً أنّ مشاريع عدّة ستنفّذ خلال الأشهر المقبلة بانتظار إنهاء مجلس الإنماء والإعمار دراساته النهائية.