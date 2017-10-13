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ابي خليل: نتائج دورة التراخيص الأولى كانت إيجابية حيث استطاع لبنان أن يجذب شركات عالمية تتمتع بخبرات عالية

13
OCTOBER
2017
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صدر عن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل البيان التالي:

 

رفعت هيئة إدارة قطاع البترول اليوم الى وزير الطاقة والمياه تقريرها الأولي حول تقديم عروض المزايدة في دورة التراخيص الأولى التي اختتمت يوم أمس.

وقد تبيّن من تقرير الهيئة أنّ ائتلاف الشركات المكوّن من الشركة الفرنسية Total SAوالشركة الإيطالية ENI International B.V والشركة الروسية JSC NOVATEK ، قدّم طلب مزايدة للحصول على رخصة بترولية في الرقعة/البلوك رقم 4 وقدّم هذا الائتلاف طلباً آخراً في الرقعة / البلوك رقم 9.

 

وإزاء ما تمّ عرضه نعلن أنّ نتائج دورة التراخيص الأولى كانت إيجابية حيث استطاع لبنان أن يجذب شركات عالمية تتمتع بخبرات عالية في الاستكشاف وتطوير حقول الغاز، والوصول الى الأسواق العالمية لتصدير البترول إليها، في حين أنّ العدو الإسرائيلي قد أجّل دورة المزايدة لديه ثلاث مرات من دون الوصول الى أي نتيجة حتى الآن.

 

لقد كان هذا التقرير المرفوع الى وزير الطاقة والمياه هو التقرير الأولي الذي أعدّته الهيئة، ونحن بانتظار تقرير الهيئة الثاني الذي سيتضمن نتائج العرضين المقدّمين.

 

وسوف تواصل وزارة الطاقة والمياه الإعلان تباعاً عن كافة مراحل دورة التراخيص الأولى، وعما سيُتخذ من خطوات وقرارات في هذا القطاع الحيوي والداعم للاقتصاد الوطني.

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