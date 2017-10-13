هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر التقت نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت

A + A -

تجسيدا لدورها الحزبي والمهني وفي اطار بلورة الأهداف الانمائية والحزبية لهيئة المهندسين في التيار الوطني الحر ,التقت الهيئة نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت في مقر نقابة المهندسين وناقشت معه رؤيته الاصلاحية في النقابة كما وسبل التعاون للارتقاء بالعمل النفابي والمؤسساتي الى المستوى الذي يليق بالمهندس اللبناني .



ومن المواضيع التي تم تداولها :

- العمل لتأسيس هيكلية ادارية متقدمة للنقابة

- موضوع التأمين الصحي للمهندسين

- تفعيل دور النقابة في المجلس الأعلى للتنظيم المدني

- مناقشة التعديات على الأملاك البحرية

- وضع معايير وأسس السلامة العامة للمباني ودور مكاتب الرقابة

- اعادة النظر في نظام تسجيل المعاملات في النقابة

وغيرها من المواضيع التي تخدم مصلحة المهنة والمواطن على حد سواء واضعة امكانياتها بتصرف النقيب والنقابة في سبيل تحقيق هذه الأهداف.