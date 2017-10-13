بالفيديو - هذا الشخص أشعل ليل منطقة لبنانيّة.. من هو وماذا فعل؟!

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افادت مصادر مطلعة ان القوى الامنية الفلسطينية تعمل في مخيم البص على استئصال ظاهرة المدعو ناجي طعمة وجماعته بالقوة بعدما تعذر اقناعه بتسليم نفسه للقوى الامنية الشرعية.





ومن المعروف ان طعمة شخص يعمل في تجارة المخدرات والاسلحة وفرض الخوات على الاهالي.





وكان طعمة وجماعته أقدموا منتصف ليل الخميس على إطلاق النار عشوائياً في كل الاتجاهات باتجاه بيوت اهالي مخيم البص الامنين والقوى والفلسطينية ونحو مدينة صور وثكنة الجيش اللبناني.





وعمدت القوى الامنية اللبنانية الى قطع طريق البص - صور حرصاً على السلامة العامة.

(رادار سكوب)