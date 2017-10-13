من 13 تشرين الأول 1990 إلى 13 تشرين الأول 2017 تشرين الأول 2017

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بقلم جورج عبيد - يوم الثالث عشر من تشرين الأوّل 1990 كان تاريخ التحوّلات الجذريّة في تاريخ لبنان، احتشدت فيه قوى الأرض كلّها لتقمع من قصر بعبدا "الجنرال المتمرّد ميشال عون". ترابطت المصالح وتشابكت بين الداخل والخارج لتغرس في تراب لبنان ما هو غريب عن بهائه، فيسقط في وحل التاريخ ويبيت في وصايتين تقاسمته أمنيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، فتلاشت الدولة وسقط الكيان وبتعثر الوجود، ووقّع المسيحيون بصورة خاصّة على صكّ امّحائهم من الزمن السياسي-السياديّ ليغدو وكما يقول صديقي إيلي الفرزلي نائب رئيس المجلس النيابيّ سابقًا مستولَدين في كنف الطوائف الأخرى.

للأمانة التاريخيّة، يجدر بجميع القوى السياسيّة الاعتراف، بأن مجموع القوى المحتشدة في هذا النهار على الأرض اللبنانية، استطاعت القضاء على الحكومة آنذاك برئاسة العماد ميشال عون، لكنّها لم تستطع أن تسحقه ولا سلب توقيعه عنوة ليضعه على هذا الصكّ. خرج الرجل إلى السفارة الفرنسيّة في مارت تقلا الحازميّة بضيافة السفير رينيه آلا ومن بعدها غادر إلى منفاه الباريسي وظلّ ميشال عون المحرّك للأرض بصورة تدريجيّة، والذي بصوته تتدفق الجماهير إلى ساحة المدينة معتصمة ومتمردة ورافضة إذلال المسيحيين، بل رافضة كلّ أنواع الوصاية على الأرض بدءًا بالوصاية السوريّة على الأرض.

خلال هذا النهار، أي الثالث عشر من تشرين الأول 1990، استفقت باكرًا جريًا على عادتي، وسمعت انفجارات خفيفة على الجبهات التقليدية، ما كان غريبًا آنذاك ذلك الهدور المخيف في الجوّ وعلى الأرض، كأن ثمّة عاصفة تقترب لتهدر قريبًا حولنا وفي بيئتنا. حوالي الساعة السادسة والنصف صباحًا انتابني خوف وناديت والدي ووالدتي وأخي رحمهما الله ورجوتهم أن يستعجلوا لينزلوا إلى الملجأ القريب من بيتنا لأن بيتنا بلا ملجأ، لم تمرّ عشر دقائق على مناشدتي حتى هدرت الطائرات السورية في الجوّ وبدأت العاصفة بتركيز على قصر بعبدا وعلى المربّع الأمني المحيط بالقصر أي بعبدا اليرزة الفياضيّة والحارميّة والحدث، وامتدت المعركة صعودًا حتى ضهر الوحش وبسوس وصولاً إلى سوق الغربّ وهي القرية الوحيدة التي ظلّت في كنف الشرعية اللبنانيّة آنذاك. لقد اندلعت نهار جهنّم بامتياز لدرجة أن أهلي لم يستطيعوا الوصول إلى الملجأ وخرجت أنا وحدي وأذكر كيف كانت القذائف تتساقط كالمطر في الحيّ الذي أقطنه والزجاج والحجارة وأغصان الأشجار على الأرض، الدنيا حرب.

إنتهت المعركة عند الساعة الثانية بعد الظهر بتسليم العماد عون قيادة الجيش للعماد إميل لحود، وخرجت لتفقد الحازمية من الحيّ إلى كنيسة القديسين بطرس وبولس الكنيسة التي كنت أصلّي فيها منذ طفولتي وباقي المنطقة، وما إن بلغت دار الصياد حتى كانت المفاجأة صاعقة، وجوه غريبة تقتحم المنطقة وعلى رؤوس أصحابها رباطات سوداء وبيضاء. دخل السوريون بيروت وبدأ عصر جديد من وصاية رزح لبنان تحتها بفعل اتفاق أميركيّ-سعوديّ-سوريّ، وصمت إسرائيليّ.

خرج العماد عون من قصر بعبدا إلى تاريخ مرير من النضال هدفه تحرير لبنان من جديد من معظم الوصايات التي سلبته من تراثه وخصوصيّته ودوره وحضوره، وبناء الدولة الحقيقيّة الفاعلة وقد لَمَسَ لِمس اليد بأن اتفاق الطائف لم يكن ذلك النصّ السالب لصلاحيات الرئيس من الموارنة ليسكبها في مجلس الوزراء مجتمعًا. لم يكن هذا هدفًا عند من دخلوا لبنان على أساسه، بل إستهلاك لبنان من جديد في لعبة الأمم وتقاسم الحصص والمغانم بشخصانيات نافرة، واقتناص العاصمة بيروت من أبنائها وتراثها كان الهدف، بالإضافة إلى وضع اليد على مرافق الدولة وقطاعاتها ومرافئها كان بدورها هدفًا أساسيًّا عند من تموضعوا في هذه اللحظة الناجمة عن الثالث عشر من تشرين الأول سنة 1990. ومعظم من تداخلوا بها يعرفون ان العماد ميشال عون وحده الحرّ منها وبسبب منها كافح من منفاه الباريسي ليسكب لبنان من جديد.

لم يكن لعماد ميشال عون في تلك المرحلة ضدّ سوريا في المطلق، بل كان ضدّ سوريا في لبنان، وهو في أي موقع لم يكن ضد السعوديين بل ضدّ أي استهلاك أجنبيّ للبنان بأبنائه وخصوصياته. سعيه للقرار 1559 يعد خمس عشرة سنة من إقراره كان واضحًا، وهو خروج سوريا من لبنان، وقد كانت الولايات الأميركية المتحدة راعية بوضوح للوجود السوريّ في لبنان، وفي الوقت عينه لم يكن مع ربط هذا القرار بدم الرئيس الراحل رفيق الحريري لكي يخرج السوريون من لبنان، وحين خرجت سوريا من لبنان دخل قصر المهاجرين في دمشق دخول الفاتحين، وفي الوقت عينه دخول المتصالح مع نفسه ومع سوريا، وكرّس نفسه زعيمًا مشرقيًّا، وبدأت صداقة طيبة بينه وبين الرئيس بشار الأسد، مؤكّدًا بأن مسيحيي لبنان ليسوا مسلوخين عن جذورهم المشرقية، والجذور في جوهرها ممدودة ما بين القدس وأنطاكية مرورًا بدمشق وحمص وحماه وحلب ووادي النصارى، جبل لبنان وبيروت وعكار ومرجعبون والبقاع جزء لا يتجزّأ من هذا التكوين. ميشال عون أعاد لهذا التكوين بهاءه، ووانطلق من المسألة المسيحية اللبنانية بعد فقدان المسيحيين الدور والحضور في لحظة ما بعد الثالث عشر من تشرين الأوّل.

بعد دخول المنطقة في محطات مخاض عسيرة وأليمة اشتدّت وطأتها في الاعتداءات الإسرائيليّة المتكررة على لبنان منذ 1996 حتى 2006، وفي التحولات الداخليّة منذ سنة 2000 لحظة المطالبة بخروج سوريا من لبنان، مرورًا بالدخول الأميركيّ على العراق، فهم العماد ميشال عون بأنّ ثمّة مؤامرة بدأت تلوح في الآفاق ليس على لبنان بل على لبنان وسوريا والمنطقة. خروج سوريا لا بدّ منه ليس بالمفهوم الأميركيّ، فهذا المفهوم يشاء سوريا أن تبقى متورطة ليسهل على الأميركيين والإسرائيليين ضرب الشام من الزاوية العراقية ومن الزاوية اللبنانيّة. بل خروج سوريا أمسى ضرورة استراتيجيّة كمحاولة للتخفيف من المؤامرة. وقد جاء زلزال اغتيال الرئيس رفيق الحريري كشريك أساسيّ في مرحلة ما بعد الطائف، كمقدّمة فعلية للفوضى الخلاّقة المتغلغلة في لبنان وسوريا والعراق، وقد انفجرت فيما بعد سنة 2011.

ذهاب العماد عون إلى سوريا والوصول إلى ورقة التفاهم مع حزب الله، محطتان أساسيتان لزعيم مسيحيّ حاز سنة 2005 75% من التمثيل المسيحيّ في مواجهة تلك المؤامرة، وثبت بأن قراءة العماد عون كانت على صواب. هنا يجدر القول بأنّ مواجهة العماد ميشال عون الداخلية مع التكتلات المرصوصة بوجهه المسيحية والإسلامية، انتمت بالضرورة إلى هذا الخطّ العريض، وقد رأى بأنّ خلاص لبنان، يتأكّد بأمرين:

1—الأمر الأوّل بناء الدولة والكيان اللبنانيّ بالفلسفة الميثاقيّة، وما ترشحه لرئاسة الجمهورية اللبنانية سوى لتحقيق هذا الهدف. لقد تمّ خوض معركة الرئاسة بالفلسفة الميثاقية في منطقة دخلت مرحلة التمزق والحروب المذهبيّة، كما الحرب في سوريا وعليها وفي العراق وعليه. ونجح العماد عون وكسب الرئاسة بفعل تحالفه الاستراتيجيّ مع حزب الله وورقة إعلان النيات مع القوات اللبنانية، والاتجاه من هذا الحوض إلى التسوية مع الشريك الآخر وبناء علاقة ثقة معه.

2-الأمر الثاني التأكيد على مسلّمات أساسيّة أهمها:

-سيادة لبنان واستقلاله بعمقه الميثاقي التطبيقيّ والتجسيديّ وليس النظريّ، وهذا ما كان سائدًا في حقبة ما بعد الثالث عشر من تشرين الأول.

-دور الجيش في الدفاع عن لبنان وقد نجح هذا الدور في محطّات خطيرة على لبنان، منها معركة نهر البارد، ضبط الأمن الداخلي بعيد اغتيال الرئيس الحريري وصولاً إلى معظم الاغتيالات، معركة الضنية وطرابلس، ومن ثمّ معركة عبرا، وكان آخرها في هذا العهد معركة فجر الجرود في السلسلة الشرقية للبنان. وهو مؤهّل لمزيد من النجاحات الباهرة.

-دور المقاومة في مواجهة إسرائيل وهو دور ردعيّ ومتوازن بكل ما للكلمة من معنى على الرغم من اعتراض الفريق المناوئ له، وقد تبين بأن التجانس الموضوعيّ بين العماد عون وهذا الخط حمى لبنان.

-العلاقة اللبنانيّة-السوريّة حاجة استراتيجيّة بعد خروج سوريا من لبنان، وبالتالي علاقة لبنان بمحيطه العربيّ أيضًا حاجة استراتيجيّة. لكنّ سوريا بالنسبة للبنان هي الأكثر قربًا ولم يعد من حاجة للنفور منها بل للتقرّب منها في لحظات الحسم واقتراب سوريا نحو الإعمار.

الفرق بين ذلك التاريخ وهذا التاريخ، أنّ العماد المتمرّد أخرج من القصر ولكنهم لم ينالوا توقيعه، وفي هذا التاريخ يتربع على عرش القصر ولم يوقع على أية وثيقة مبطلة للسيادة اللبنانية وديمومة الكيان. بل يستعمل توقيعه على مراسيم يتطلّع من خلالها لبناء الدولة وترسيخ الكيان اللبنانيّ بهذا المحتوى الكبير الذي اخترنه كلّ تلك المرحلة. 13 تشرين الأوّل 1990 هو البداية و13 تشرين الأول 2017 تجسيد للهدف الذي من أجله ناضل العماد عون وأهرق دم كثير دم أبطال أقحاح في الجيش اللبنانيّ. وسوق الغرب التي سيزورها رئيس التيار الوطنيّ الحرّ الوزير جبران باسيل مفتتحًا مركزًا للتيار الوطنيّ الحرّ فيها والتي اعتسلت بتلك الدماء الزكيّة ستبقى المدى والذي عليه تأسس النضال للوصول إلى هذه المرحلة وستترسّخ وتتجسّد كما يراها كثيرون من خلال الانتخابات النيابيّة ويرنو اللبنانيون بعد كثافة الوجع وتصحّر الرؤى وتسطّح الفكر إلى وطن جديد يولد من رحم عهد قد توشّح بضياء الحقّ والكرامة والحريّة والسيادة.