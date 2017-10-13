رد صاروخي على الغارات الإسرائيلية

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سبوتنيك-
أفادت مصادر إعلامية عن نشر منظومات صاروخية روسية جديدة للدفاع الجوي في سوريا.
ويشار إلى وجود منظومات "إس-300" و"إس-400" التي يبلغ مدى صواريخها الاعتراضية 300 كيلومتر و400 كيلومتر على التوالي في مدينة مصياف السورية. وتوجد هناك منظومات "بانتسير" أيضا.
وتوجد بطارية منفصلة لصواريخ "إس-400" في موقع يبعد 12 كيلومترا عن مدينة مصياف.
وتواجدت في نفس الموقع في وقت سابق بطارية صواريخ "إس-200" التابعة للدفاعات الجوية السورية.
ووُضعت منظومات الدفاع الجوي السورية والروسية في سوريا أخيرا تحت إدارة واحدة.
ويرى خبراء أن روسيا ترد بذلك على الغارات الإسرائيلية المتواصلة التي استهدفت إحداها في 7 سبتمبر/أيلول 2017 مدينة مصياف.