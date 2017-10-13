عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 تشرين الأول 2017

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الأخبار: أسلحة فاسدة للجيش



الأنوار: اعتراض وزراء على ارتفاع نفقات الانتخابات لم يمنع الحكومة من اقرارها



الديار: واشنطن تدشن حرباً استخباراتية «مفتوحة» مع حزب الله..

عودة تجميع «الخلايا» وتفعيل التعاون مع السعودية والإمارات

تطمينات أوروبية : لا حرب اسرائيلية لكن احذروا ترامب ؟



البناء: المصالحة الفلسطينية تكتمل... ولافروف سمع من تيلرسون أولوية الحرب على داعش

عون: الانتخابات في موعدها... وخليل: الأغلى في العالم... والمشنوق خطة «ب»

تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتقاسم السياسي... قانصو: مجلس مِلل





النهار: "الانتخابات الأغلى" والمحاصصة... أقوى من الاعتراض



الجمهورية: طبخة التسويات تطعم الجميع





المستقبل: أقرّ قانون حماية الأبنية التراثية ومدّد لشركتَي خدمات الكهرباء

مجلس الوزراء يعيّن أعضاء المجلس الاقتصادي و17بالمئة منه نساء

اللواء: لبنان يدخل اليوم حقبة «النفط والغاز».. وتوتال الأوفر حظاً

المجلس يستفيق على مراقبة أداء الحكومة بعد الموازنة.. وواشنطن لنزع الشرعية عن حزب الله



the daily star: Lebanon receives two gas exploration bids

l'orient le jour: Le gouvernement marque un point dans le combat pour la sauvegarde du patrimoine