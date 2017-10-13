عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 تشرين الأول 2017

الأخبار: أسلحة فاسدة للجيش
الأنوار: اعتراض وزراء على ارتفاع نفقات الانتخابات لم يمنع الحكومة من اقرارها
الديار: واشنطن تدشن حرباً استخباراتية «مفتوحة» مع حزب الله..
عودة تجميع «الخلايا» وتفعيل التعاون مع السعودية والإمارات
تطمينات أوروبية : لا حرب اسرائيلية لكن احذروا ترامب ؟
البناء: المصالحة الفلسطينية تكتمل... ولافروف سمع من تيلرسون أولوية الحرب على داعش
عون: الانتخابات في موعدها... وخليل: الأغلى في العالم... والمشنوق خطة «ب»
تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتقاسم السياسي... قانصو: مجلس مِلل
النهار: "الانتخابات الأغلى" والمحاصصة... أقوى من الاعتراض
الجمهورية: طبخة التسويات تطعم الجميع
المستقبل: أقرّ قانون حماية الأبنية التراثية ومدّد لشركتَي خدمات الكهرباء
مجلس الوزراء يعيّن أعضاء المجلس الاقتصادي و17بالمئة منه نساء
اللواء: لبنان يدخل اليوم حقبة «النفط والغاز».. وتوتال الأوفر حظاً
المجلس يستفيق على مراقبة أداء الحكومة بعد الموازنة.. وواشنطن لنزع الشرعية عن حزب الله
the daily star: Lebanon receives two gas exploration bids
l'orient le jour: Le gouvernement marque un point dans le combat pour la sauvegarde du patrimoine