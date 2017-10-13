أسرار الصحف ليوم الجمعة 13 تشرين الأول 2017

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

كشفت مصادر سياسية متابعة أنّ وزيراً بارزاً يقف وراء تسمية إحدى السيدات لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تمّ تعيينها بالفعل في جلسة مجلس الوزراء أمس، رغم اعتراض الحزب الذي يفترض أن يمرّ هذا التعيين من خلاله وفق التركيبات اللبنانية المعتادة، ولكن تبين أنّ السيدة المعنية هي زوجة أحد مستشاري الوزير البارز...!

كواليس

قالت مصادر فلسطينية متابعة لملف الحوار بين حركتي فتح وحماس إن ما تمّ في القاهرة يشكل تجاوزاً لكل توقّعات الفرص السابقة للمصالحة، فقد شكّلت المخابرات المصرية سقفاً راعياً لمعادلة تنازل حماس عن أي مظهر سلطوي خاص وارتضاء حصتها من صيغة الشراكة، بينما سلّمت فتح ببقاء سلاح المقاومة خارج النقاش، مقابل عدم الزجّ به في المعادلات الداخلية بضمانة مصرية، ودائماً كانت هذه هي العقد التي تفجّر صيغ المصالحة.



النهار: أسرار الآلهة

رئيس حزب متهم

استمرّت

التغريدات عبر "تويتر" متّهمة

رئيس حزب ناشئ بأن اسمه يرد على لائحة العقوبات الأميركيّة وأنه ممنوع من السفر إلى دول عدّة....



ضجيج الحرب



يرى خبير عسكري لبناني أن التهديدات الاسرائيليّة لا

تنبئ بحرب "لأنّه كلّما زاد الضجيج تراجعت احتمالات التنفيذ". ...

هل من ملاحقة؟

سأل نائب عن الاجراءات التي اتخذت لمتابعة

ملف سارقي عقارات من الأملاك العامة ومنهم موظّفون رسميّون تلاعبوا بالسجلات العقاريّة في الجنوب وبعبدا...

الجمهورية: أسرار

تخوف

تخوّف أعضاء إحدى اللجان النيابية من إقتراح قانون جديد حمَله أحد أعضائها على اعتبار أن إقرارَه قد يؤدّي الى إفلاس الدولة.

زيارة

قالت أوساط قريبة من قطب بارز إنه لم يكن ليخاطر بزيارة قام بها لشخصية بارزة لو لم يجد أن لهذا الإجتماع جدوى كبيرة ومؤثرة في قضايا حسّاسة.

مفاجأة

فوجئ نائب حالي كان مرشحاً للإبعاد عن الندوة البرلمانية بإعادة فتح النقاش من قيادة تياره حول إمكان ترشُّحه مُجدَّداً في دائرته.



المستقبل: يقال



إنّ وفد المصارف اللبنانية المتواجد في واشنطن حالياً عبّر عن ارتياحه بعد لقائه مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية لجهة تفهّم هذه الأخيرة لهواجس لبنان وتخوّفه من تداعيات العقوبات عليه.