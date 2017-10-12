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صابر: لا خلاف مع القوات بل مجرد اختلاف

12
OCTOBER
2017
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شدد نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية رومل صابر على ان "الانتخابات ستجرى بوقتها، فلا سبب للتأخير،" لافتا الى ان "التيار في صدد انهاء استطلاع رأي اخير في أقرب وقت، وقد لا يتخطى اسبوعا او اثنين".

صابر شدد على ان لكل دائرة خصائصها ومتطلباتها الانتخابية، وعن العلاقة مع القوات اللبنانية، اكد في حديث لتلفزيون لبنان ان "التحالف قائم لكنه لا يعني ان نذوب ببعضنا البعض، فالاختلاف موجود لكن لا يؤدي الى خلاف، وهذه هي مدرستنا."


صابر لفت الى ان "العلاقة مع القوات الآن ليست كما قبل ١٨ كانون الثاني ٢٠١٦، فالتفاهم موجود ونحن مؤمنون به، اما
التحالفات فسنختار التحالف حيث يؤمن النجاح".


وعن التباين حول بعض التعيينات قال: "لكل منا كل رؤيا في بعض الامور، لكن نأمل الوصول الى حلول".

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