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الوزير الصرّاف يحمل رسالة من ملك اسبانيا للرئيس عون

12
OCTOBER
2017
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توج وزير الدفاع اللبناني يعقوب رياض الصراف زيارته العاصمة الاسبانية بلقاء الملك الاسباني فيليب السادس.

وحمّل الملك الاسباني الوزير الصراف رسالة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون .

الوزير الصراف كان التقى في وقت سابق وزيرة الدفاع الاسبانية maria dolores de cospedal وبحث معها التعاون العسكري بين البلدين .

وقد اكدت الوزيرة الاسبانية لنظيرها اللبناني استعداد بلادها تقديم مساعدات للجيش اللبناني وتم التداول بمضمون ونوعية  هذه الهبة العسكرية التي سيتم تقديمها.

 

وكان الوزير الصراف قد شارك في الاحتفال الذي اقيم وسط العاصمةالاسبانية مدريد لمناسبة العيد الوطني الاسباني.

الاحتفال الذي حضره ملك اسبانيا  ورئيس الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة تضمن التفاتة اسبانية خاصة تجاه لبنان اذ تم رفع العلم اللبناني عربون وفاء وشكر للبنان الذي رفع علم اسبانيا خلال معركة فجر الجرود تنديدا بالاعتداءات الارهابية التي ضربت برشلونة في ذلك الحين.

الخطوة الاسبانية لاقت استحسانا كبيرا عبر عنه الوزير الصراف الذي شكر اسبانيا على هذه الخطوة مؤكدا ان لبنان  عانى منذ سنين طويلة من الارهاب وهو شكل رأس حربة في مواجهة التطرف واثبت للعالم ان جيشه قادر على حماية حدوده وارضه ولن يألو جهدا في حفظ امنه ومنع اي كان من العبث باستقراره.

وشدد الصراف على تضامن لبنان مع كل الدول التي ذاقت مر الارهاب مؤكدا وجوب توحيد الجهود لمكافحته وشل قدراته على التمدد والانتشار.

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