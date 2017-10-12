خطاب قسم جديد في نهاية الشهر

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منطلقاً من التجربة اللبنانية التي منعت الفتنة في مرحلة حرب تموز 2006، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تخطي الضغط الكبير الذي يعيش لبنان في خضمِّه اليوم. الرئيس عون تطرق أمام وفد من "لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية" الى ملف الانتخابات النيابية، لناحيتي إجرائها في موعدها ودور الشعب اللبناني في صنع التغيير.



رئيس الجمهورية كشف انه سيلقي كلمة في ذكرى مرور سنة على انتخابه، منبهاً من خطر الشائعات.



واكد الرئيس عون ان الوضع الاقتصادي اولوية المرحلة.



وكان قصر بعبدا شهد سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وانمائية واقتصادية. وفي هذا السياق، التقى الرئيس عون وزير السياحة اواديس كيدانيان والامين العام لحزب "الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان، ثم رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني، فالوزير السابق ناجي البستاني ورئيس غرفة التجارة اللبنانية - الفرنسية غابي تامر. أما رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف، فسلمته دعوة لحضور القداس الذي يقام لمناسبة مرور عامين على وفاة الوزير والنائب السابق الياس سكاف.