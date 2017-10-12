شبيب بحث في تنظيم وتسهيل حركة المرور وتأمين السلامة العامة مع بدء العام الدارسي

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عقد محافظ بيروت القاضي زياد شبيب اجتماعا في مكتبه بالقصر البلدي، شارك فيه قائد سرية سير بيروت العقيد عماد الجمل، آمرو مفارز سير بيروت، رئيس لجنة السير نائب رئيس المجلس البلدي لبيروت المهندس ايلي اندريا، عضو المجلس البلدي غبريال فرنيني، ممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس ايلي حلو، المهندس سليم سعد، مستشار محافظ بيروت المهندس عصام قصقص، ورؤساء المصالح والدوائر المختصة في بلدية بيروت.





خصص الاجتماع للبحث في "سبل تنظيم وتسهيل حركة المرور وتأمين السلامة العامة في مدينة بيروت مع بدء العام الدراسي 2017- 2018، والتنسيق مع المدارس الخاصة والمعاهد الكبرى والجامعات الواقعة في حدود مدينة بيروت الادارية، بغية ايجاد حلول لمعالجة ازدحام السير المرافق لدخول وخروج الاساتذة والطلاب واتخاذ التدابير المناسبة.



شبيب

وشدد المحافظ شبيب على "متعهدي الحفريات العائدة لأشغال صيانة تمديدات الكهرباء ومياه الشفة والمجاري والهاتف التي تجري في العاصمة، وخصوصا الحفريات على العمل ليلا نهارا لإنجاز الأعمال وعلى ردم سفلتة مواقع الحفريات، وفقا للمواصفات والمعايير العلمية الصحية".



كما طلب "التشدد في مراقبة أعمال شركات الفاليه باركينغ المنتشرة في مدينة بيروت لناحية التزام الشركات المرخصة بالقوانين والشروط، وتوجيه انذارات للشركات في حال التعدي على الملك العام المخصص للمواطنين والغاء التراخيص المعطاة لها في حال مخالفة القانون.