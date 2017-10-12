هذه السلع لا تطالها الـTVA.. انتبهوا للأسعار!

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أوضحت نائبة رئيس جمعية حماية المستهلك ندى نعمة ان الضرائب تُحسب ضمن التصنيع والكلفة حتى لو لم تطال بعض السلع، مشيرة الى أن السلع التي لا تطالها الـ TVA هي البرغل، السكر، الطحين، المعكرونة، الحليب المصنّع،الألبان المصنعة، اللحمة، الدجاج، السمك، الخضار،الفواكه والخبز.

ودعت نعمة، عبر برنامج نهاركم سعيد على LBCI كل من يريد الابلاغ عن شكوى بخصوص الفوضى في زيادة أسعار السلع الاستهلاكية للاتصال على الخط الساخن لجمعية حماية المستهلك: 01/750650.

بدورها، دعت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد الدكتورة عليا عباس عبر "نهاركم سعيد"، المستهلك لأن يكون مراقبا على أسعار السلع الموجودة في الأسواق، وطلبت من المواطنين التواصل مع وزارة الاقتصاد على 1739 في حال المخالفات.