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التعيين يحل مكان الانتخابات في كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال الفرع الثاني

12
OCTOBER
2017
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بينما تجري الانتخابات في العديد من كليات الجامعة اللبنانية، ويمارس اساتذة الجامعة اللبنانية حقهم في اختيار من يمثلهم في ادارة الأقسام، وهذه ممارسة ديمقراطية دأب عليها افراد الهيئة التعليمية في الجامعة، وحدها كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال الفرع الثاني،لا تمارس هذا الحق، فالديمقراطية معطلة فيها وحتى اشعار اخر،


وقد أصدر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب بتاريخ 7 ايلول 2017 تعميماً رقم 36 يدعو الى اجراء انتخابات مجالس الوحدات والفروع والأقسام في الجامعة اللبنانية، يطلب فيه من عمداء الوحدات الجامعية الدعوة الى اجراء انتخابات أعضاء مجالس الوحدات والفروع والأقسام المنتهية ولايتهم (ممثلي افراد الهيئة التعليمية، رؤساء الأقسام الأكاديمية ومجالس الاقسام الأكاديمية ) وذلك خلال المدة الواقعة بين 15 ايلول و15 تشرين الاول 2017 وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 66 تاريخ 4/3/2009، القاضي بتنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية،


وقد أصدرعميد كلية العلوم الإقتصادية وإدارة الأعمال الفرع الثاني، الدكتور خليل فغالي التعميم رقم 11يدعو فيه الى انتخاب مجالس الفروع ومجالس الاقسام وحدد اليوم الخميس 12 تشرين الاول لإجراء الانتخابات، لكنه ابتكر طريقة لعدم اجراء هذه الانتخابات واستبدلها بالتعيين، اذ لا انتخابات اليوم في الكلية ولا صناديق اقتراع، ولا ممارسة ديمقراطية، بل تعيين وفي كل الاقسام . و يذكر ان طريقة ادارة هذه الانتخابات ادت الى امتعاض عدد كبير من الاساتذة في جميع الفروع و الى تسجيل العديد من الطعون في مختلف فروع الكلية.


هذه هي سياسة العميد الإلغائية، الذي نعت بالعميد المستبد في عدة مقالات تناولته سابقا، وتحدثت عن تسلطه في الكلية، فهو يستبيح كل شي ويضرب عرض الحائط حقوق الاساتذة ويهدد ويتوعد ولا من يحاسب، وقد مارس الضغوط على بعض الاساتذة لمنعهم من الترشح.

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