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إتفاقية تعاون بين مؤسسة مخزومي واتحاد جمعيات العائلات البيروتية

12
OCTOBER
2017
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إيماناً بضرورة توفير تعليم جيد للجميع وتقديم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية للمرضى، والاستثمار في العنصر البشري لتحسين أوضاع أهالي بيروت المعيشية، تم توقيع اتفاقية تعاون بين "مؤسسة مخزومي" ممثلة برئيستها السيدة مي مخزومي و"اتحاد جمعيات العائلات البيروتية" ممثلاً برئيس الاتحاد محمد عفيف يموت وذلك في مبنى المؤسسة الرئيسي بحضور الرئيس الفخري للمؤسسة المهندس الدكتور فؤاد مخزومي، وأعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد العائلات ومؤسسة مخزومي، وشخصيات اجتماعية وأهلية وإعلامية.

 

مخزومي

تحدث المهندس فؤاد مخزومي فأشار الى أننا على أبواب الانتخابات النيابية ونريد لبيروت أن تمثل بأحسن الوجوه انطلاقاً من دولة الرئيس سعد الحريري الرجل الأقوى اليوم على الساحة اللبنانية، وعلينا أن نحافظ على القيادات الموجودة من دون إلغاء بعضنا البعض"، لافتاً إلى أنها "بداية الطريق وعلينا أن نستمر لأننا جئنا لنؤكد للجميع أن هنالك وحدة صف إن لم تكن موجودة في السياسة فهي حتما  تتبدّى في الأعمال الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تعد من أهم الركائز الأساسية للعمل السياسي الناجح للتشديد على إيماننا بهذا البلد وتمسكنا به".

 

يموت

بدوره، أشار يموت إلى أنه "انطلاقاً من سعي إتحاد جمعيات العائلات البيروتية على ايصال الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية لأوسع قاعدة من لأهل بيروت  الذين هم بحاجة اليها لا سيما في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وقعنا اتفاقاً مع مؤسسة مخزومي لتفعيل التقديمات المشار إليها أعلاه، منوّهين بجهود هذه المؤسسة في خدمة البيارتة".

 

الصفح

وكانت كلمة ترحيبية لمديرعام المؤسسة السيد سامر الصفح قال فيها: "عشرون سنة من الإتحاد وعشرون سنة من المؤسسة وعشرون سنة عطاء لست الدنيا، بيروت، نجتمع فيها اليوم لتبادل خدمات صحية وتربوية وإنسانية وإجتماعية". وشكر الصفح "جميع أعضاء لجنة التنسيق برئاسة الدكتور عبد الرحمن الحوت على متابعة التفاصيل والتنسيق لإنجاح توقيع الاتفاقية".

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