بالصورة - الجيش الإسباني يرفع علم لبنان.. والسبب؟!

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إحتفلت إسبانيا اليوم الخميس بعيدها الوطني، مؤكدةً وحدة البلاد التي تهدّدت بأزمة إستقلال كتالونيا.





وحضر العرض العسكري الذي جرى في شوارع مدريد، الملك الإسباني فيليب السادس، ورئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي.





وكان لافتًا رفع أحد الجنود الإسبان للعلم اللبناني في شارع باسيو دي لا كاستيلانا، في وسط مدريد، بهدف ردّ الجميل للجيش اللبناني الذي رفع العلم الإسباني في جرود رأس بعلبك، بعد الهجوم الدموي الذي نفّذه تنظيم “داعش” في برشلونة، وفي الوقت الذي كان الجيش اللبناني في خضم معركة “فجر الجرود”، حين واجه “داعش” وعمل على تحرير وتطهير المنطقة الحدودية مع سوريا.





والجدير ذكره أنّ اليوم الوطني الإسباني في 12 تشرين الأول يتوافق مع يوم وصول كريستوفر كولومبوس، لأول مرة إلى الأميركتين عام 1492.