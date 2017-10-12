وديع كنعان ممثلاً للقطاع السياحي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

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عيّن مجلس الوزراء اليوم وديع يوسف كنعان عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ممثلاً عن القطاع السياحي.

هو امين سرّ نقابة أصحاب الفنادق في لبنان منذ العام 2007، وعضو مجلس النقابة منذ العام 1994، والأمين العام المؤسس للمنظمة العربية للسياحة وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة، وممثل اتحاد المؤسسات السياحية في لبنان لدى لجنة القطاع الخاص بمجلس وزراء السياحة العرب في جامعة الدول العربية ( رئيس الوفد اللبناني) منذ العام 2003.

يشغل كنعان منصب رئيس مجلس إدارة مدير عام عدد من الشركات التي تعنى بالقطاعين الفندقي والعقاري. وقد شارك في اعداد المؤشرات العربية للجودة السياحية، وفي تطوير المنتجات السياحية البينية وفي تصنيف الفنادق العربية، كما في العديد من المؤتمرات والمحاضرات في لبنان والوطن العربي منذ عشرين عاماً وحتى اليوم، كما مثّل أخيراً نقابة اصحاب الفنادق في لبنان في ملتقى “Visit Lebanon 2017”، وكان عضواً في اللجنة المنظمة للملتقى.

له دراسات ومقالات عدة عن القطاعي الفندقي والعقاري في لبنان والعالم العربي، من بينها دراسة مقارنة حول القطاع الفندقي قبل الحرب وبعدها " 1973- 1993- 2003 " في العام 2004، و دراسة بعنوان "السياحة العربية البينية" في العام 2005، ودراسة بعنوان " فنادق العز" في العام 2005، ودراسة أخرى بعنوان "العقار احتياطي لبنان الفعلي" في العام 2007، بالإضافة الى عدد من المقالات والمقابلات الإعلامية لتعزيز موقع لبنان الإقتصادي والسياحي في محيطه العربي وتشجيع الإستثمار.