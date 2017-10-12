تحذير وزير الإقتصاد من رفع الأسعار.. هذا ما عليكم فعله

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بيان صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري:

يحذّر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري التجّار وأصحاب المحلّات من رفع الأسعار تحت غطاء قانون الضرائب وذلك تحت طائلة المسؤوليّة.

ويؤكّد الوزير خوري بأنّ الوزارة هي بكامل جهوزيّتها وستقف بالمرصاد لمحاسبة كلّ مخالف وفق الأصول القانونيّة وستقوم بتحويل المخالفات الى القضاء المختصّ. كما أنّ مراقبي مصلحة حماية المستهلك سيكثّفون جولاتهم اليوميّة في كلّ المناطق اللّبنانيّة.

ويطلب الوزير من المواطنين أن يكونوا شركاء للوزارة وأن يبلّغوا عن المخالفات عبر الاتّصال على الرقم 1739 أو عبر تحميل التطبيق الالكترونيّ الخاصّ بمصلحة حماية المستهلك Consumer Protection Lebanon أو تقديم الشكوى شخصيّا في وزارة الاقتصاد والتجارة.