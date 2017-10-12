الحكومة تقر تعيين المجلس الاقتصادي الاجتماعي والاعتمادات لتمويل الانتخابات

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اقر مجلس الوزراء تعيين المجلس الاقتصادي الاجتماعي، كما اقر الاعتمادات لتمويل الانتخابات النيابية.

وعقد المجلس جلسته في السراي الكبير برئاسة الرئيس سعد الحريري، وبحث في البنود المدرجة على جدول الاعمال.

وقبيل الجلسة تحدث عدد من الوزراء، فقال وزير الداخلية نهاد المشنوق: “سيجري النقاش بموضوع التمويل للانتخابات، ولن أطرح الخطة “باء” لان اللجنة الوزارية ستجتمع في الاسبوع المقبل”.

واكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن اننا “لا اعتراض لدينا على الأسماء المطروحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي”.

بدوره، شدد وزير الاعلام ملحم رياشي انه سيطرح “موضوع تلفزيون لبنان لأن الوضع لم يعد يحتمل”.

ورحب وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي. أما من جهته، قال وزير التربية مروان حمادة تعليقا على بند تمويل الانتخابات: “اغلى انتخابات في التاريخ العالمي”.