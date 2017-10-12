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إليكم طقس لبنان في اليومين المقبلين

12
OCTOBER
2017
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طقس خريفيّ يسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط، بحسب ما ورد في نشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني.

 

الطقس المتوقّع في لبنان:

*الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل والجبل وضباب على المرتفعات اليوم والأيّام المقبلة.

*الجمعة: غائم جزئيّاً مع ارتفاع إضافيّ بسيط بدرجات الحرارة.

*السّبت: غائم جزئيّاً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحوّل خلال اللّيل إلى غائم مع احتمال تساقط لبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة.

 

الرياح السطحية: شماليّة غربيّة إلى شماليّة، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الإنقشـاع: جيّد، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 45 و70 %.

حال البحـر: معتدل ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 25°م.

الضغط الجوي: 1018 hPa، أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 06:41، ساعة غروب الشمس: 18:08.

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