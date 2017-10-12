مصادر مواكبة: - العقوبات الأميركية تأثيرها محدود على عمل حزب الله

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كشف مصدر مسؤول في حزب الله لـصحيفة الجمهورية "انّ الاجراءات والعقوبات المالية الأميركية ليست بجديدة، وقد سبق مثلها ولن يكون لها سوى دور محدود على عمل حزب الله"، مضيفا ان بطبيعة الحال ستلقي بآثار كبيرة على مجمل الاقتصاد اللبناني لأننا لسنا في جزيرة، بل نحن جزء من المجتمع اللبناني وجزء من الاقتصاد الوطني اللبناني"، ولفت انه "في ما يتعلق بالاتهامات، فكذلك الأمر هي ليست بجديدة، وهي اتهامات باطلة ومرفوضة وتصبّ في خدمة العدو الصهيوني، وهي تندرج في إطار حملة اعلامية وسياسية لتشويه صورة المقاومة، وتأتي في إطار ردّة الفعل على الانتصارات والانجازات الكبيرة الهامّة التي حققها محور المقاومة في كل من سوريا والعراق ضد الارهاب والتكفيريين".

وتابع المصدر انه "من زاوية اخرى، نحن نعتبر انّ هذه العقوبات والاتهامات لن يكون لها تأثير على الاطلاق على عمل المقاومة في شقّيه ضد العدو الصهيوني في الجنوب وضد الارهاب والتكفير في الشرق"، مشيرا الى "اننا لا ننتظر أساساً أي مديح من الاميركي، وهذه الاتهامات تؤكد مرة اخرى انّ الادارة الاميركية لا تضع في نصب عينيها الّا المصلحة الاسرائيلية، كما انها في المقابل تؤكد على الموقع الطبيعي لحزب الله وهو موقع معاداة ومواجهة المشروع الاميركي ـ الاسرائيلي في المنطقة"، وختم المصدر " انّ مثل هذه التهديدات لا تخيفنا ولن تخفّ من عزمنا، فقد سبق وواجهونا في الماضي القريب والبعيد وفشلوا، وكذلك سيفشلون اليوم".