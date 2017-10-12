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الجمهورية

تقنين

لاحظت أوساط إقتصادية أن هناك تقنيناً في بيع بعض السلع بانتظار إصدار تسعيرة جديدة لها.

البناء

خفايا

سفيرة دولة كبرى تواصل جولتها على المسؤولين اللبنانيين والمرجعيات السياسية لتسويق العقوبات الأميركية الأخيرة ضدّ لبنان ومحاولة زرع الشقاق بين اللبنانيين والمقاومة، لكن السفيرة عادت خائبة من بعض الزيارات وسمعت خلالها كلاماً قاسياً ضدّ بلادها، وتأكيدات بأنّ المشروع التخريبي الذي تحاول تسويقه في لبنان هو مشروع فتنة يرفضه معظم اللبنانيين وسيتمّ التصدّي له بكلّ قوّة.

كواليس

أكدت مصادر عراقية أنّ الضغوط الأميركية والسعودية المباشرة وغير المباشرة لن تغيّر في التوجّه المعتمد في التعامل مع انفصال كردستان وأنّ الموازين التي تراها بغداد مؤاتية لإنهاء التمرّد تستدعي الثبات بوجه دعوات الحوار في ظلّ بقاء نتائج الاستفتاء ولو تحت شعار تجميد الانفصال، وأنّ التعاون مع تركيا وإيران قائم على تفاهمات عميقة تصل حدّ التوافق على الخيار العسكري لحسم المعابر الحدودية ووضع كركوك، وتتضمّن سيطرة بغداد على النفط وبعدها لن يكون الواقع الكردي على حاله.



المستقبل

يقال



إنّ التصويت الذي حصل أمس لاختيار المدير العام الجديد لـ»اليونيسكو» أظهر حصول كل من مرشحَي قطر وفرنسا على 18 صوتاً، في حين حصلت مرشحة مصر على 13 صوتاً ومرشحة لبنان على أربعة أصوات.