أشعّة جيشه سطعت كشمسه

A + A -

جورج ابو معشر-



قالوا: ان الاعلام توقف عن تشبيه لبنان بقطعة سما عالارض.

قلنا: لانه صار الاقرب الى المطهر.

* * *



قالوا: ان اللبناني لم يعد يخشى السقوط ابداً.

قلنا: لان اشعة جيشه ظهرت كشمسه.

* * *

قالوا: ان النازحين السوريين تقاتلوا في مرياطة بالشمال.

قلنا: او على رغيف خبز. او على رأس بطاطا.

* * *

قالوا: ان الرئيس برّي جعل من عين «التينة» قاعدة نيابية.

قلنا: وكل ما يصدر عن البرلمان صار يعنيني.

* * *

قالوا: ان الانظمة السنية لا ترحّب بأي سفير شيعي.

قلنا: كما بين المستأجر، و«اصحاب» البيت.

* * *

قالوا: ان العاصفة التي ضربت لبنان واغرقته بالوحول، تتعارض مع القول المأثور: ايلول طرفه بالشتاء مبلول.

قلنا: لتؤكد ان من يصدّق الامثال مهبول.

***

قالوا: ان احد المعارضين شبه «حزب الله» بالواقف على رجل من جفصين.

قلنا: ظاهرها جفصين يُغلف حديداً.

***

قالوا: ان الشواطئ والبحر ملك لكل الشعب والوزير المختص لن يسمح لاحد بالتعدّي عليها.

قلنا: ويبقى الامل «بالاسطول السادس».

***

قالوا: كيف يمكن مكافحة الفساد في الادارات الرسمية؟

قلنا: من «دهنو سُقيلو»!!!

***

قالوا: هل صحيح ان الهواء الملوّث، يرفع هرمونات التوتر، ويسبب الاصابة بامراض القلب، والسكري والجلطات وقصر العمر.

قلنا: وعنا لامر وزير الزراعة المالك لدواء الاشجار الواقية.