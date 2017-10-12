أشعّة جيشه سطعت كشمسه

جورج ابو معشر-
قالوا: ان الاعلام توقف عن تشبيه لبنان بقطعة سما عالارض.
قلنا: لانه صار الاقرب الى المطهر.
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قالوا: ان اللبناني لم يعد يخشى السقوط ابداً.
قلنا: لان اشعة جيشه ظهرت كشمسه.
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قالوا: ان النازحين السوريين تقاتلوا في مرياطة بالشمال.
قلنا: او على رغيف خبز. او على رأس بطاطا.
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قالوا: ان الرئيس برّي جعل من عين «التينة» قاعدة نيابية.
قلنا: وكل ما يصدر عن البرلمان صار يعنيني.
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قالوا: ان الانظمة السنية لا ترحّب بأي سفير شيعي.
قلنا: كما بين المستأجر، و«اصحاب» البيت.
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قالوا: ان العاصفة التي ضربت لبنان واغرقته بالوحول، تتعارض مع القول المأثور: ايلول طرفه بالشتاء مبلول.
قلنا: لتؤكد ان من يصدّق الامثال مهبول.
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قالوا: ان احد المعارضين شبه «حزب الله» بالواقف على رجل من جفصين.
قلنا: ظاهرها جفصين يُغلف حديداً.
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قالوا: ان الشواطئ والبحر ملك لكل الشعب والوزير المختص لن يسمح لاحد بالتعدّي عليها.
قلنا: ويبقى الامل «بالاسطول السادس».
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قالوا: كيف يمكن مكافحة الفساد في الادارات الرسمية؟
قلنا: من «دهنو سُقيلو»!!!
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قالوا: هل صحيح ان الهواء الملوّث، يرفع هرمونات التوتر، ويسبب الاصابة بامراض القلب، والسكري والجلطات وقصر العمر.
قلنا: وعنا لامر وزير الزراعة المالك لدواء الاشجار الواقية.