بعد الاستقلال الرمزي.. برشلونة يتحدث عن مستقبله في "الليغا"

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كرر المدير التنفيذي لبرشلونة أوسكار غراو رغبة النادي الكتالوني بالاستمرار في الدوري الإسباني لكرة القدم (ليغا)، في مؤتمر صحفي، الأربعاء.

وفي تلكؤتمر الذي قدم فيه برشلونة تقديم حسابات موسم 2016-2017، قال غراو "ترتكز الميزانيات على المشاركة في الليغا، وأعتقد بأنه يجب استمرار النادي والليغا معا".

وردا على سؤال حول انعكاسات انفصال محتمل لكتالونيا على رعاة برشلونة، أكد المسؤول في العملاق الكتالوني "الرعاة سعداء بشراكتهم مع برشلونة، ببنيته، بأسلوب لعبه وبالقيم التي يمثلها، واعتقد بأنه هذا مكسب سنحافظ عليه دائما".

وكان رئيس إقليم كتالونيا كارليس بوتشيمون وقع الثلاثاء إعلان الاستقلال الذي قام بتجميده على الفور بهدف إجراء حوار مفترض مع مدريد، تاركا الغموض يلف المقبل من الأحداث.

وجاء في الإعلان الذي وقعت عليه ثلاثة أحزاب انفصالية "إننا نشكل جمهورية كاتالونيا كدولة مستقلة وسيدة. دولة القانون، دولة ديمقراطية اجتماعية".

وأوضح متحدث باسم حكومة كتالونيا لوكالة فرانس برس "لكن الرئيس جمد الإعلان داعيا إلى الحوار" وفقا للخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان الإقليمي.