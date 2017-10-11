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الوزير باسيل بحث كيفية مساعدة هنغاريا للبنان لاعادة النازحين الى بلادهم مع وزير الخارجية والتجارة الهنغاري

11
OCTOBER
2017
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خَصّ رئيس الحكومة فيكتور اوربان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بلقاء جمعهما في البرلمان الهنغاري بحضور وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، وأولم بعدها اوربان على شرف الوزير باسيل

كماعرض الوزير باسيل مع الوزير سيارتو في مقر وزارة الخارجية في بودابست أزمة النزوح السوري وكيفية مساعدة هنغاريا للبنان لاعادة النازحين الى بلادهم من خلال المؤسسات الدولية والاتحاد الاوروبي. وجرى التطرق الى حماية الأقليات والتنوع والحفاظ على التعددية. اضافة الى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين لا سيما تعزيز الصادرات اللبنانية الى هنغاريا وبالتحديد الصادرات الزراعية منها:النبيذ، العسل، دبس الخروب، زيت الزيتون، التفاح، الحمضيات والموز. كما جرى البحث في كيفية تنفيذ مذكرتي التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالي ترميم الكنائس في لبنان وتقديم المنح الدراسية الجامعية

وكان وزير الخارجية انتقل الى مقر غرفة التجارة وجرى البحث في كيفية تعزيز التبادل التجاري بين لبنان وهنغاريا

من جهته، عرض مدير عام زارة الزراعة لويس لحود الذي يرافق الوزير باسيل الى هنغاريا، مع نائب وزير الزراعة الهنغاري ناجي ازدفان موضوع التبادل الزراعي بين واتفقا على فتح السواق الهنغارية امام زيت الزيتون والحمضيات والموز وعلى تبادل الخبرات في تحسين

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